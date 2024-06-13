18個月晉身獨角獸 智能生產技術服務300龍頭企業

客戶涵蔡司比亞迪空巴

思謀研發的智能生產技術，廣泛應用於電動車電池、汽車零件、智能手機及手表、藥物、鏡片等領域的生產，目前已服務全球近300間龍頭企業，包括佳能（Canon）、空中巴士（Airbus）、Apple 、Tesla及著名代工廠富士康等。思謀除在香港科學園設總部，在深圳、上海、北京、蘇州、杭州、重慶、新加坡和日本東京也設有技術研發與商務中心，在東南亞和歐洲等地建立代表處及合作伙伴網絡。

思謀集團創始人兼董事長賈佳亞昨說，思謀堅持立足香港，推進新型工業化，幫助傳統製造企業引入智能生產、無人生產，提升可持續發展能力，以高科技升級「香港製造」。

示範工業大模型 機械臂分垃圾

昨日簽約儀式現場展示一系列科技成果，包括示範以工業大模型（IndustryGPT2.0）控制機械臂完成垃圾分類。大模型經過大量工業領域知識的文字和圖像語料庫訓練而成，可通過對話自主完成模型選擇及訓練，亦能控制機械臂執行複雜任務，即使缺乏專業的算法工程師，生產商亦可快速實現全面的模型訓練、軟體整合和生產線部署，降低製造業智能應用門檻。