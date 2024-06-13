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港投頭炮投資 港產獨角獸「思謀」承諾建AI研究院

【明報專訊】2022年成立的香港投資管理有限公司（港投公司）昨迎來首項投資，與港產「獨角獸」科企思謀集團（SmartMore）簽訂戰略合作協議。港投公司行政總裁陳家齊稱，思謀有不少「有分量」承諾，包括將創立本港首個人工智能研究院着力培養本地年輕人才在AI發展、優先考慮在港上市，以及提升本港算力水平等。特首李家超說，港投公司已鎖定投資主題及有關領域的優質目標企業，當中有本地、內地和海外企業，正進入深度磋商階段，「未來將有更多好消息公布」。

專注AI碩博士 料明年招生

據悉，思謀將與香港一間大學合作，下半年啟動在港設立人工智能研究院的項目，專注在AI領域的碩士及博士課程，籌備工作料明年完成，並可招收首批學生。消息人士稱，思謀將會是港投公司直接投資的首批項目之一。

陳家齊致辭說，港投公司對潛在合作方有嚴謹要求，除業務發展及財務要求，亦有明確投入香港未來發展要求，形容思謀是「生於香港、立足灣區、面向世界」企業，具備可比肩國際前沿水平的技術及匯聚多方優秀人才。至於項目投資額，她於簽約儀式後見傳媒時稱，基於商業考慮及市場敏感性不能披露，強調港投公司不論爭取合理財務回報及本港長遠發展都需兼備。

陳家齊表示，港投公司經反覆研究及比較，初步鎖定硬科技、生命科技、新能源科技3個投資主題，本月的硬科技主題主要圍繞AI，特別是AI大型語言模型的研發和應用；下月的生命科技主題包括診斷、儀器、藥物等範疇；8月的新能源科技主題詳情稍後公布。

擬增數百港員工 首選港上市

思謀集團創始人兼董事長賈佳亞說，能成為港投公司首間簽署協議的科企，證明思謀在科技領先及市場突破的強項，計劃5年新增數百名香港員工，培養更多AI及高端製造人才，並以港交所為上市首選地。至於何時上市，他說公司一直在準備，需視乎整體經濟復蘇時間，對公司發展及投資者產生較合適回報時，就會採取行動。

李家超：協議具里程碑意義

李家超透過視像致辭形容，首份合作協議具「里程碑意義」，協議結合港投公司豐富投資經驗及廣闊網絡，以及思謀於AI和智造領域的卓越技術和創新能力，合作涵蓋AI上下游產業鏈、人才培養等。

財政司長陳茂波則形容，港投公司首次與科企簽署協議，是展示如何通過投資牽引驅動培育更蓬勃創科生態圈的好例子。

陳茂波說，政府過去幾年透過不同政策和大量資源，支持並加速創科產業發展，本港整體研發開支由2017年213億元增至2022年301億元，佔本地生產總值比重亦由0.8%增至1.07%；科研人員數目則由2017年約3.2萬增到2022年近4萬；去年本港共有4250間初創企業，按年升7%，科學園和數碼港培育及支持的獨角獸企業約20間，總市場估值約數百億美元。

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