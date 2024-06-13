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政府稱批出個案涵歐美星等 將進一步宣傳 申投資定居者 幾內亞比紹瓦努阿圖佔近八成

【明報專訊】「新資本投資者入境計劃」今年3月起接受申請，吸引外來人士來港投資定居。政府回覆立法會稱，批出的個案「當中包括歐美和新加坡等地」，但數據顯示，245海外申請者中，持非洲幾內亞比紹及與太平洋島國瓦努阿圖兩地身分的申請者共佔近八成。

財經事務及庫務局長許正宇昨回覆財庫局分別回覆立法會議員簡慧敏及林健鋒質詢稱，投資推廣署收到逾3000宗查詢，接獲的淨資產審查有251宗，而撇除澳門及台灣申請者，外國國民或已取得外國永久居民身分的申請有245宗，其中100宗獲批；澳門或台灣的申請者則有6宗，3宗獲批。申請者要通過投資推廣署審核資產，並由入境處負責審批簽證，至於獲入境處「原則上批准」的申請則有42宗是外國國民， 一宗來自澳門或台灣。

245申請100獲批 澳門台灣3宗

投資推廣署接獲的外國國民申請中，來自幾內亞比紹及瓦努阿圖的分別有100宗及92宗，兩國共佔外國國民申請約78%。來自歐美、新加坡者佔比較低，如來自加拿大有10宗、新加坡有5宗、美國2宗。

許正宇稱，投資推廣署為銀行、證券等行業舉辦多場簡介會，合共近2000人參與，將繼續與業界和持份者保持溝通。他說，2024/25年度透過各地經貿辦的招商引才專組及投資推廣組向目標客戶廣泛宣傳，亦於今年第三季透過私人財富管理公會向私人銀行、律師及會計師樓等行業進一步推廣計劃，也計劃到內地及海外推廣計劃及本港作為家族辦公室中心樞紐的競爭力和獨特優勢。

計劃下申請人需在港投資不少於3000萬元，申請人及受養人一般在港不可逗留逾兩年，其後可申請延長，如在港連續通常居住不少於7年，可申請為永久居民。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕新資本投資者入境計劃 投資移民

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