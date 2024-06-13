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港聞二

【Emily】議員倡准狗入食肆 謝展寰：研他區做法

【明報專訊】唔少香港人都有養寵物，不過現時唔係所有公眾地方都可以帶貓狗進入，根據法例，除咗導盲犬，係唔可以帶狗入食肆。環境及生態局長謝展寰噚日回覆議員話，會同食環署研究其他地區嘅做法同經驗，仲會留意公眾對狗進入食肆嘅意見，考慮有無需要檢視現時做法同法例。

近年社會有聲音希望能帶寵物狗去餐廳一齊食飯，謝展寰噚日喺立法會回覆民建聯議員陳仲尼口頭質詢時，話明白社會文化會隨時日改變，但同時都要保障公眾衛生同健康；香港食肆一般面積狹窄，要顧及寵物狗喺狹迫多人（又或見到其他狗或動物）嘅環境下嘅反應，同埋對其他食客可能造成嘅影響同威脅，需要研究其他地區做法同考慮市民意見。

葛珮帆：如唔准等於叫唔好出外消費

民建聯議員葛珮帆就話：「若果我哋想做到無處不旅遊，想多啲家庭出外消費，唔畀我哋帶寵物外出嘅話，等於叫佢哋唔好出外消費，所以我哋好希望政府能檢視政策，唔好再研究。」

另外，除咗導盲犬，市民亦唔可以帶寵物搭港鐵同專營巴士，其他交通工具例如小巴同的士就按情况酌情處理，例如要將寵物牽引或放喺籠或袋，或須到指定客艙區域等。謝展寰話，政府會繼續留意有關建議，考慮有無需要改變目前安排。

至於大型盛事，謝展寰話唔同盛事有各自性質同目標對象，將由主辦單位考慮場地限制、活動性質、公眾安全及衛生等因素，決定是否容許寵物進入。

相關字詞﹕公眾地方 寵物

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