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活在灣區

港聞二

活在灣區：常坐高鐵買月票更超值

【明報專訊】如經常或需要定期乘坐高鐵往返香港和廣深，同樣可以精打細算。早在今年1月，廣深港高鐵已推出定期票和計次票兩種優惠車票。其中，定期票為月票，可在30天內最多乘坐60次廣深港高鐵，十分適合需要天天來回的乘客；而購買計次票的乘客，則可在90天內乘坐20次高鐵。兩種優惠車票均可選擇一等或二等座。

價錢方面，以西九龍至廣州東或廣州南為例，二等座定期票價格8712元（人民幣，下同），平均每次票價145.2元，較正價215元廉宜逾三成；西九龍至福田的二等座定期票價格為2772元，平均每次票價46.2元，較正價75元更廉宜了近四成。至於計次票，西九龍至廣州東或廣州南的二等座計次票價格4040元，折合每次票價為202元；西九龍至福田的二等座計次票價格1300元，折合每次票價為65元，也比正價划算。

西九至福田二等座

月票較正價廉宜近四成

只要使用手機程式鐵路12306便可購買這兩種車票，而且為方便乘客，持計次票的可以透過12306同時預約4個班次的列車，定期票更最多可同時預約10個班次列車，不用逐次預約座位那麼麻煩。不過要注意的是，計次票和定期票的上落車站是固定點對點，例如購買了西九龍至福田，就不能在其他車站上下車。

除了廣深港高鐵沿線，廣深城際、京港高鐵昌深段、廈深高鐵等路段也提供定期票和計次票，詳情可在鐵路12306查詢。此外，只要在鐵路12306註冊成為會員，每次購票均可獲票價5倍的積分，累積滿1萬分，則可按照每100分折算1元去兌換等價車票，對購買定期票和計次票的乘客而言，十分容易享受這個優惠。

[活在灣區]

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