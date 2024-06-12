明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【Emily】賀俄國慶 林定國出席西方代表不見 俄總領事：盼拓與港文化合作

【明報專訊】今日係俄羅斯國慶日，俄羅斯駐港總領事館噚日傍晚喺香港富麗敦海洋公園酒店舉行酒會慶祝，請咗律政司長林定國主禮。今次係新冠疫情兼俄軍侵烏以嚟俄國總領館第二次搞國慶酒會，舊年特區政府由財政司長陳茂波做代表，同上任總領事一齊飲伏特加，今年林定國就同新任總領事阿納托利（Anatoly Kargapolov）一齊觀賞俄羅斯民族歌舞，兩人仲同外交部駐港公署特派員崔建春、解放軍駐港部隊副司令員譚志偉合照。

林定國致辭時先以俄語打招呼，佢強調司法係香港喺一國兩制原則下嘅獨特優勢，例如香港國際仲裁中心2019年成為首個獲俄國政府批出許可證處理仲裁嘅外國仲裁機構，令香港如今成為俄企與外國伙伴首選嘅民事仲裁地點。阿納托利致辭時就提到今年係俄羅斯開設駐港總領館30周年，莫斯科高度重視與香港嘅聯繫，除咗不斷進步嘅經貿關係，下一步理應係擴展文化合作，俄國最享負盛名嘅博物館都對同香港文化機構合作持開放態度。

立法會主席梁君彥、行會召集人葉劉淑儀、立法會議員容海恩等都有出席酒會。一如舊年，西方駐港外交官員無人到場，只有印度、墨西哥、埃及、哈薩克等國嘅總領事出現，而稍令記者意外嘅係見到韓國總領事柳泂喆，佢話國慶酒會嘅活動都會盡量出席，但舊年新上任時等緊憲報公告承認，先至趕唔切參加。

相關字詞﹕林定國 駐港領事館 俄羅斯

上 / 下一篇新聞

載荷專家港澳各一 未來訓練登月 總督察黎家盈專責警隊情報工作 將北上培訓
載荷專家港澳各一 未來訓練登月 總督察黎家盈專責警隊情報工作 將北上培訓
需學地質考察 參與工程研製
需學地質考察 參與工程研製
電車輕鐵七一再免費 逾千食肆推優惠
電車輕鐵七一再免費 逾千食肆推優惠
岑耀信指裁決受政治影響 張舉能：指控嚴重 言論需理據 李國能：信法院有效履職
岑耀信指裁決受政治影響 張舉能：指控嚴重 言論需理據 李國能：信法院有效履職
大律師公會：對法庭獨立有信心 新任律師會長：看不到本港法治較差
大律師公會：對法庭獨立有信心 新任律師會長：看不到本港法治較差
女警偷食物罪脫 官:不排除忘付款
女警偷食物罪脫 官:不排除忘付款
入境處將軍澳新總部啟用 料日均服務6500人
入境處將軍澳新總部啟用 料日均服務6500人
涉收賄助回收商避繳費 6人控串謀詐騙環署
涉收賄助回收商避繳費 6人控串謀詐騙環署
迷你肝立方 加快篩選良藥治癌
迷你肝立方 加快篩選良藥治癌
護個人資料 私隱署推AI模範框架
護個人資料 私隱署推AI模範框架
狗場被指衛生差 狗主否認虐3犬
狗場被指衛生差 狗主否認虐3犬
港大生涉狎同學 獲准擷手機內容
港大生涉狎同學 獲准擷手機內容
國泰泊沙漠最後一架飛機返港
國泰泊沙漠最後一架飛機返港
美校暫停國泰機師單飛訓練 料無礙畢業
美校暫停國泰機師單飛訓練 料無礙畢業
中大質素核證報告：教學評鑑發揮作用 倡與師生分享結果
中大質素核證報告：教學評鑑發揮作用 倡與師生分享結果
屠龍隊西貢樹林試槍 隊員：開完先知真槍
屠龍隊西貢樹林試槍 隊員：開完先知真槍
控方完成舉證 黎智英昨准毋須上庭
控方完成舉證 黎智英昨准毋須上庭
涉假報價助丈夫公司中標 採購文員認抬價售僱主 控欺詐
涉假報價助丈夫公司中標 採購文員認抬價售僱主 控欺詐
灣區熱搜：港廚闖羊城 日法融合料理突圍 挑戰市場粵菜當道 入選米芝蓮
灣區熱搜：港廚闖羊城 日法融合料理突圍 挑戰市場粵菜當道 入選米芝蓮
灣區熱搜：穗研建三大美食區
灣區熱搜：穗研建三大美食區
【Emily】小紅書有呻未享福利「後悔拿香港身分」 孫玉菡：為福利來港 唔係優才正確心態
【Emily】小紅書有呻未享福利「後悔拿香港身分」 孫玉菡：為福利來港 唔係優才正確心態
【Emily】消防處探獨居雙老 派「防火三寳」
【Emily】消防處探獨居雙老 派「防火三寳」
【Emily】亞洲物理奧林匹克 港生奪1金3銀
【Emily】亞洲物理奧林匹克 港生奪1金3銀
【Emily】記協換屆罕現競爭 主席唯一候選人WSJ鄭嘉如
【Emily】記協換屆罕現競爭 主席唯一候選人WSJ鄭嘉如