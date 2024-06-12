【Emily】賀俄國慶 林定國出席西方代表不見 俄總領事：盼拓與港文化合作

林定國致辭時先以俄語打招呼，佢強調司法係香港喺一國兩制原則下嘅獨特優勢，例如香港國際仲裁中心2019年成為首個獲俄國政府批出許可證處理仲裁嘅外國仲裁機構，令香港如今成為俄企與外國伙伴首選嘅民事仲裁地點。阿納托利致辭時就提到今年係俄羅斯開設駐港總領館30周年，莫斯科高度重視與香港嘅聯繫，除咗不斷進步嘅經貿關係，下一步理應係擴展文化合作，俄國最享負盛名嘅博物館都對同香港文化機構合作持開放態度。

立法會主席梁君彥、行會召集人葉劉淑儀、立法會議員容海恩等都有出席酒會。一如舊年，西方駐港外交官員無人到場，只有印度、墨西哥、埃及、哈薩克等國嘅總領事出現，而稍令記者意外嘅係見到韓國總領事柳泂喆，佢話國慶酒會嘅活動都會盡量出席，但舊年新上任時等緊憲報公告承認，先至趕唔切參加。