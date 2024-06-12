【Emily】賀俄國慶 林定國出席西方代表不見 俄總領事：盼拓與港文化合作

【明報專訊】今日係俄羅斯國慶日，俄羅斯駐港總領事館噚日傍晚喺香港富麗敦海洋公園酒店舉行酒會慶祝，請咗律政司長林定國主禮。今次係新冠疫情兼俄軍侵烏以嚟俄國總領館第二次搞國慶酒會，舊年特區政府由財政司長陳茂波做代表，同上任總領事一齊飲伏特加，今年林定國就同新任總領事阿納托利（Anatoly Kargapolov）一齊觀賞俄羅斯民族歌舞，兩人仲同外交部駐港公署特派員崔建春、解放軍駐港部隊副司令員譚志偉合照。
林定國致辭時先以俄語打招呼，佢強調司法係香港喺一國兩制原則下嘅獨特優勢，例如香港國際仲裁中心2019年成為首個獲俄國政府批出許可證處理仲裁嘅外國仲裁機構，令香港如今成為俄企與外國伙伴首選嘅民事仲裁地點。阿納托利致辭時就提到今年係俄羅斯開設駐港總領館30周年，莫斯科高度重視與香港嘅聯繫，除咗不斷進步嘅經貿關係，下一步理應係擴展文化合作，俄國最享負盛名嘅博物館都對同香港文化機構合作持開放態度。
立法會主席梁君彥、行會召集人葉劉淑儀、立法會議員容海恩等都有出席酒會。一如舊年，西方駐港外交官員無人到場，只有印度、墨西哥、埃及、哈薩克等國嘅總領事出現，而稍令記者意外嘅係見到韓國總領事柳泂喆，佢話國慶酒會嘅活動都會盡量出席，但舊年新上任時等緊憲報公告承認，先至趕唔切參加。