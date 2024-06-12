中大質素核證報告：教學評鑑發揮作用 倡與師生分享結果

繼浸會大學、科技大學「第三輪質素核證周期」報告公布，教資會昨公開中大的質素核證報告，檢視中大及中大（深圳）的教學情况和政策等範疇。中大校長段崇智昨去信教職員和學生，稱質保局去年展開第三輪質素核證，中大10月完成核證，他認為報告對中大的讚許令人鼓舞，充分認可兩校多年努力。

重視同儕覆檢 宜涵蓋更多教員

報告指出，中大採用不同方法，評核教與學質素及研究督導，舉例在科目層面，會收集學生對教與學質素的意見，中大及中大（深圳）所有課程均採用科目及教學評鑑問卷。報告提到中大（深圳）運用從科目及教學評鑑所得的數據做年度科目檢討，形容「在檢討教職員表現方面發揮重要作用」。評審小組指出，評鑑結果只透過學院層面的師生委員會與學生分享，建議中大考慮擴大範圍，與所有學生分享結果。

報告又稱中大十分重視同儕覆檢，評審小組知悉若更廣泛地推行同儕覆檢，會為中大帶來資源負擔，但強調覆檢有助提升兩校教學水平，建議同儕覆檢的適用範圍擴闊至涵蓋其他教學人員，例如資歷較淺或科目及教學評鑑得分較低的教師。報告引述中大回應，校方同意檢討現有範圍，以此「協助改良教育」。

報告另指出，中大和中大（深圳）均採取「果效為本方針」，列出「畢業生應具備的特質」，並以此評核副學位、本科和研究院修課式課程等。評審小組表示，注意到教學人員仍未完全確定如何落實評核政策所述的「方針」，建議校方考慮更清晰地向教學人員解說。