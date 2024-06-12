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國泰泊沙漠最後一架飛機返港

【明報專訊】國泰最後一架因新冠疫情而長期停泊外地的飛機上周四（6日）回港。該架A330空中巴士已停泊在澳洲愛麗絲泉沙漠近4年，為首架停泊當地的飛機，編號B-HLV；該機現正於廈門的國泰機庫作最後檢查，預料最快一個月後重新投入服務。國泰稱，停泊及復飛大量飛機非常罕有，是次計劃規模及複雜程度為集團成立77年來未見，過程投入大量人力物力，終完成所有飛機重返機隊的歷史任務。

國泰工程部營運總經理Bob Taylor憶述，新冠疫情初期本港設禁飛令，機場擠滿客機，急需疏導機位以維持貨機正常運作，但本港近海天氣潮濕及受颱風影響，不適合飛機長期停泊作保養維修，故國泰自2020年7月起安排86架飛機，包括76架國泰及10架香港快運飛機停泊於氣候乾燥的澳洲愛麗絲泉沙漠。國泰亦聘請約200名當地工程人員及安排5名來自香港、具豐富經驗工程師派駐澳洲，為長期停泊的機隊檢查維修及安排日後復飛。

疫下逾80架留澳 5人團隊保養

飛機到埗愛麗絲泉後，需進行為期14天的維護檢查程序，包括把窗及門等密封，以免沙石進入機艙，並於燃油缸塗上化學劑免細菌滋生等，其後每周及每月定期檢查維修。

香港5人工程師團隊由人稱「威哥」的國泰工程部經理何根威領軍，威哥原已於2022年退休，惟不到半年便被國泰邀請重返工作崗位並派駐澳洲工作。威哥表示退休後已打算定居澳洲，故到當地工作無大影響，但在沙漠工作則挑戰重重，除承受盛夏40℃高溫，團隊亦不時在飛機附近發現野生動物，如蛇、蜥蜴、小鳥等，他最記得有次發現有蛇在起落架附近遮蔭乘涼，需出動當地爬蟲專家處理。

2020年陸續返港 每架安排耗半年

隨着疫情限制放寬，2020年12月首架飛機由愛麗絲泉返港復飛，其後每月平均有3至4架復飛，86架機中，除一架退役未回港，現時所有飛機均已返港，國泰終完成飛機「大遷徙」 歷史任務。多次駕駛飛機到澳洲，並負責執飛最後一架機從沙漠回港的機長、航務部飛行總經理白恩斯指出，過程雖不停在澳洲及香港隔離檢疫，但非常榮幸可參與這次任務。

國泰稱，每架飛機復飛，單是策劃過程便需時半年，復飛前的保修工夫， 如注入新燃油、測試引擎等需時上月，80多架機停泊近4年，其間共1.6萬次定期檢查，整個維護、定期檢查及復飛程序共耗費逾80萬工時，團隊亦曾從香港運來逾4萬件零件和專用設備，支援維修保養工作。

稱按預期恢復運力 將增購飛機

國泰營運及航空服務總裁麥皓雲未透露整個維護及復飛計劃成本，僅笑言所有與飛機有關的工作均非常昂貴。他稱，隨着所有飛機重返機隊，國泰正按預期恢復運力，並專注投資未來。他透露，國泰將接收逾70架新飛機及考慮增購52架。

相關字詞﹕空中巴士 飛機 國泰航空 國泰

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