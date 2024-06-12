狗場被指衛生差 狗主否認虐3犬

義工：被告稱「生螆狗你攞去」

被告徐玉蘭（現年69歲）被控於2022年9至12月間在葵涌上一村殘酷對待3隻分別名為「阿仔」、「千歲」及「小鬼」的狗。動物組織的義工梁翠儀供稱，前年9月15日接獲求助稱「阿仔」被人斬傷後躲入一個洞窟，她與其他義工在被告引路下入洞窟搜索，但無發現，其間在被告的狗場發現「千歲」出現皮膚病，被告稱「呢隻『生螆狗』，你哋攞去啦」，梁遂帶「千歲」看獸醫；義工10月3日在洞窟找到「阿仔」，帶牠就醫。

梁翠儀表示，當日被告聲稱「阿仔」被人斬傷，但獸醫診斷「阿仔」傷勢由鐵絲網與洞內蝙蝠咬傷所致，「由頭到尾都唔係刀傷」。事後「阿仔」傷勢痊癒，「千歲」脫毛問題漸有改善。梁知道被告一向採用放養方式，任由狗「通山跑」。辯方提出，被告有意取回狗，但被索賠1萬元醫藥費；梁否認。

指餿飯供犬 蠅纏傷口

另一義工陳卓儀則稱，同年12月7日她與梁及記者前往涉案狗場，發現狗場衛生惡劣，「小鬼」身體瘦弱、傷口處有蒼蠅徘徊及只被提供餿飯；被告見到有人拜訪，解釋「小鬼」因年老出現倦態，並試圖拉起「小鬼」，令「小鬼」發出痛苦叫聲。聆訊今續。

【案件編號：WKS 3554-6/23】