迷你肝立方 加快篩選良藥治癌

萬鈞引述香港癌症資料統計中心數據指出，本港每年約有1800宗肝癌新症，逾1500人死於肝癌。她稱逾八成患者確診時已是晚期，而晚期未能以手術治療的病人，多數需服用化療藥物、標靶藥物及免疫藥物，但有副作用等問題，且同一種藥物在不同患者臨牀療效各異，醫生多數根據國際指引及經驗治療，缺少精準篩選藥物的方法，病人需花費大量金錢及時間篩選合適藥物。

取患者細胞3D打印

港大：兩周知療效

研究團隊從肝癌患者的組織提取肝細胞、腫瘤細胞及基質蛋白，作為「個人化的生物墨水」，並和城大實驗室合作，後者負責3D生物打印，印製血管結構等。團隊稱「肝立方」能精準模擬每個患者的腫瘤特徵，例如各類細胞數目、組織硬度、免疫微環境等。

港大醫學院臨牀醫學學院外科學系博士後研究員楊偉豪稱，測試藥物及療法的效果，不僅是評估有關治療對癌細胞的作用，亦需測試對正常細胞的影響，因此「肝立方」亦有正常細胞；由提取細胞到完成測試，約需一至兩周。

稱更勝傳統「類器官」

萬鈞稱「肝立方」最特別之處在於能模擬肝臟的免疫環境，能更有效測試免疫治療的效果，又說免疫治療的「應答率」不足20%，相信「肝立方」技術能更準確找到最合適的療法。她又說，傳統的「類器官」等模型難模擬免疫環境，「無一個平台可以同我哋比較」。

指成本最低1萬 「有平有貴」

成本方面，楊偉豪說打印「肝立方」的成本最低約1萬至2萬元，內置的組織可度身訂製，因此「有平有貴」，現時市面用於藥物及療法篩選的類器官等模型售價約為6萬元，相信「肝立方」價格更低。

日內瓦獲獎 仍處研發早期

「肝立方」技術早前參展日內瓦國際發明展，獲頒「發明金獎」及「中國發明協會」特別大獎。萬鈞稱該技術正在做臨牀前研究、安全評估等，仍處於早期階段，曾從患者切除出的肝癌組織提取細胞，檢驗技術的真實療效。她說，現時冀透過科學數據支持，加快推出產品至本港及海外。