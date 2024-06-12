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港聞

港聞二

涉收賄助回收商避繳費 6人控串謀詐騙環署

【明報專訊】廉政公署昨落案起訴4名環保署外判商員工及兩名廢物處置商員工，控告他們涉嫌於2021年1月至2022年6月期間提供及接受包括利市、禮券及飲品等利益，協助回收商以「化裝車」掩人耳目，免繳費將建築廢物傾倒至堆填區，串謀詐騙環保署，涉款逾83萬元。各被告獲准保釋，明日在東區裁判法院提訊，案件將轉介區域法院答辯。

用化裝車免費倒建築廢物 涉83萬元

6名被告年齡31至66歲，包括4名環保署外判商員工，即遠東環保垃圾堆填有限公司（下稱遠東）傾倒區廢物檢驗員麥華勝、磅橋操作員鍾佩珍、張錦寧及鍾靜君，以及兩名廢物處置商員工麥劍坤及林文健，分別為天時環保廢料回收有限公司（下稱天時）貨車司機及工人。6人同被控一項串謀詐騙罪，麥劍坤另被控4項向代理人提供利益罪；麥華勝、鍾佩珍及張錦寧各被控一項代理人接受利益罪名。

案發時，遠東負責營運粉嶺一個廢物堆填區。如傾倒建築廢物，每公噸收費200港元，相關貨車須使用建築廢物入口，並向遠東磅橋操作員出示由環保署發出的入帳票，以計算須繳付的費用；處置非建築廢物則毋須繳費。

提供利市餅券等 總值5萬元

麥劍坤涉嫌於上述約一年半期間向4名遠東員工提供利市、禮券及瓶裝飲料，使他們提醒麥劍坤環保署突擊檢查，以及使天時貨車處置建築廢物時毋須付費。廉署調查後來發現，案發期間天時向遠東員工派發總值約5萬元的利市、月餅券及糉券，並每天向遠東員工分發大量非酒精類瓶裝飲料。

天時又以「化裝車」伎倆，用非建築廢物遮蓋載在貨車上的建築廢物，逃避繳費。2022年5月中至6月中約一個月內，天時申報其貨車載非建築廢物近760架次，廉署調查發現當中近九成懷疑為「化裝車」，車上載有建築廢物共逾4100公噸，涉處置費共逾83萬元。

相關字詞﹕廉政公署 串謀詐騙 環保署

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