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港聞二

入境處將軍澳新總部啟用 料日均服務6500人

【明報專訊】入境事務處總部由灣仔搬遷至將軍澳，昨起正式啟用，預計每日服務6500人次。有將軍澳居民特意留待昨日到新總部為女兒辦理出生登記。

除了灣仔入境事務大樓8樓的「人事登記處——港島辦事處」會繼續在現址為市民提供服務外，其餘提供公共服務的辦事處均從昨天起搬遷至將軍澳的新入境事務處總部。居於將軍澳的劉女士昨為5月底出生的第二胎女兒辦理出生登記。她稱特意留待昨日新總部大樓開幕來登記，認為新總部位置方便，「好易搵」，沿途指示清晰；比起她第一胎在舊大樓需半小時以上輪侯時間，新大樓辦理出生登記的流程更快捷，約為10分鐘。

有人稱位置方便 環境乾淨

新總部增設婚姻登記及出生登記服務，行政大樓地下亦增設婚禮禮堂，可舉行婚禮，亦設「全新自助服務站」，提供申領個人證件服務。持有香港身分證的青島居民楊女士到場查詢有關護照過期的相關問題。她形容新總部大樓更乾淨、闊落且有秩序，工作人員亦樂於協助。

入境處長郭俊峯表示，新總部昨運作大致暢順，預計每日服務6500人次，有信心能為市民提供更好的服務。郭稱，新總部交通方便，在將軍澳站步行幾分鐘便到達，相信市民適應及習慣後會更樂於使用。郭認為新總部設計新穎，採用玻璃透光設計，陽光照射下令環境更佳。至於目前仍位於灣仔入境事務大樓的人事登記處，入境處會待物色合適選址後，於2026年前搬遷。

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