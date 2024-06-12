女警偷食物罪脫 官:不排除忘付款

被告黎美芬（40歲）被控於2023年7月26日，在屯門時代廣場惠康超級市場偷竊一盒餅乾、一包通心粉、一盒豆腐、一支飲品、兩個奇異果、一包豆、一包金菇、一包青椒及一包粟米，上述物品為牛奶有限公司財產。

庭上早前提及，被告於2022年初懷有孖胎，後出現妊娠糖尿病，又憂慮流產，長期情緒低落及失眠，其後被確診嚴重抑鬱症，病狀包括會聽到叫她尋死的聲音。

黃官昨裁決時指出，案發時被告兩名兒子患病，幼子更一度留醫，被告工作之餘，仍要到醫院照顧幼子。當時她沒有睡覺亦忘記服藥。案發當天，被告受幼子的醫療保單問題困擾，提早下班離開公司，卻在乘車時發現忘記帶同意書予保險經紀，被迫取消約會。被告及後到涉案超市選購食物，黃官指從閉路電視片段可觀察到被告每次把貨物放進袋後，都會用電話查看需要購入的貨品，以確保沒有遺漏。

官指子女患病 父母擔心正常

黃官稱，子女患病，父母理所當然會擔心；被告在離開超市門口至被經理截停只相隔「短短十幾秒」，考慮到被告病情及上述種種情况，不排除被告當時忘記付款，因此裁定控方未能舉證至毫無合理疑點，被告罪名不成立。

【案件編號：TMCC 2381/23】