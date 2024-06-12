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大律師公會：對法庭獨立有信心 新任律師會長：看不到本港法治較差

【明報專訊】近日3名終審法院海外非常任法官相繼宣布辭任或不續任，其中岑耀信日前在英國《金融時報》撰文質疑本港法治，本港兩個法律專業團體均表示對本港法治有信心。律師會新任會長湯文龍昨日回應，稱看不到本港法治較其他地方差。大律師公會亦表示，對本港司法機構獨立運作有絕對信心，冀公眾支持法官工作。

律師會理事會改選，由湯文龍接任會長，被問到海外法官辭職風波對本港法治聲譽的影響時，他表示本港言論自由受《基本法》保障，普通法制度行之有效，稱看不到香港法治「比其他地方做得不好」。他感謝所有法官對香港法制的無私奉獻，稱絕對有信心法官會以專業精神履行司法職能。

對於岑耀信撰文指香港變成「極權社會」，湯文龍引述有來自澳紐的法律組織代表表示香港很有活力，看到本港的獨特性，沒有看見負面新聞。他說，律師會將從法律而非政治角度解釋法律。

至於大律師公會昨日表示，香港在過去幾年面對不少挑戰，司法機構角色變得前所未有地重要，對於法庭獨立運作有絕對信心，冀公眾支持法官工作，以及維護香港法治和司法獨立的努力。

來自加拿大的終院非常任法官麥嘉琳（Beverley McLachlin）將於7月底任期屆滿後離任，大律師公會感謝她的貢獻，引述她對於本港法院的成員，以及其獨立性和維護法治的決心抱有信心，公會表示認同。

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