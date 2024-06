岑耀信指裁決受政治影響 張舉能：指控嚴重 言論需理據 李國能：信法院有效履職

岑耀信前日在英國《金融時報》撰文,質疑《港區國安法》限制法官自由度,言論自由及集會自由淪為空談。張舉能昨日發聲明,再度感謝岑耀信過去對終審法院工作的貢獻,他表示法官須恪守司法誓言作出公正及獨立的裁決,質疑法官裁決受到政治或其他外來考慮影響屬嚴重指控,必須有具體和充分的理據,不應輕率發表有關言論。他說尊重任何人持個人意見的權利,但公開發表意見可能對法庭構成壓力或干預,必須極度審慎。

指護國安保權利常存張力 不易平衡

張舉能認為維護國家安全和保障基本權利之間經常存在張力,兩者同為司法機構的使命,他承認在個別案件取得適切平衡並不容易,法庭裁決亦偶爾引起爭議,但強調不同意裁決,和質疑法庭因政治考慮而削弱基本權利是兩回事,「兩者不能混為一談」。他表示,有信心法庭會繼續以誠信和專業態度處理任何上訴案件。

首任終院首席法官李國能亦開腔,對於包括岑耀信在內的海外非常任法官近期辭職,他表示海外法官對香港作出可貴貢獻,認為近期2人選擇離任令人非常遺憾,但「與其沉溺過去,重要的是秉持承擔向前行(It is important for us in Hong Kong to move forward with commitment instead of dwelling on the past)」。李國能稱國安法列明法院有責任依據法律維護國家安全,而法庭職責同時包括保障個人權利和自由,公平公正、無畏不偏私地處理包括涉及政府的案件。他有充分信心本港法院能繼續有效履行職責。

李家超:岑曾指民主法治兩回事 自相矛盾

特首李家超昨日出席行政會議前見記者,被問到岑耀信的文章時,他指出法官可以擁有個人政治取向,但其專業在於法律而非政治,「一位法官可以喜歡或不喜歡某種政治制度,他亦可以喜歡或不喜歡某條法例,但法官的專業是要按法律原則和證據,正確地詮釋這些法例」。

2021年英國有聲音要求英籍海外非常任法官離任,李家超引述岑耀信當時表示,民主和法治是兩回事,不應混為一談,舉例香港在英治時期沒有民主,但依靠法官維持法治。李家超質疑,對方最新言論與昔日說法有所矛盾,並強調不干預法庭審訊是「香港的基因」,重申法官一直獨立審判,將來亦如是;儘管香港法官被少數同事背棄,仍相信他們會得到社會支持。