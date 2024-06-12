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岑耀信指裁決受政治影響 張舉能：指控嚴重 言論需理據 李國能：信法院有效履職

【明報專訊】上周宣布辭任的終審法院非常任法官岑耀信（Jonathan Sumption）日前撰文，指香港正慢慢變成「極權社會」，法治面臨危險。終審法院首席法官張舉能（圖）昨日回應，認為不應輕率指控法官受政治或其他外來考慮影響，強調不同意裁決與質疑法庭削弱人權是兩回事。終院前首席法官李國能對近日2名非常任法官離任表示遺憾，認為社會不應沉溺過去，要繼續前行。

岑耀信前日在英國《金融時報》撰文，質疑《港區國安法》限制法官自由度，言論自由及集會自由淪為空談。張舉能昨日發聲明，再度感謝岑耀信過去對終審法院工作的貢獻，他表示法官須恪守司法誓言作出公正及獨立的裁決，質疑法官裁決受到政治或其他外來考慮影響屬嚴重指控，必須有具體和充分的理據，不應輕率發表有關言論。他說尊重任何人持個人意見的權利，但公開發表意見可能對法庭構成壓力或干預，必須極度審慎。

指護國安保權利常存張力 不易平衡

張舉能認為維護國家安全和保障基本權利之間經常存在張力，兩者同為司法機構的使命，他承認在個別案件取得適切平衡並不容易，法庭裁決亦偶爾引起爭議，但強調不同意裁決，和質疑法庭因政治考慮而削弱基本權利是兩回事，「兩者不能混為一談」。他表示，有信心法庭會繼續以誠信和專業態度處理任何上訴案件。

首任終院首席法官李國能亦開腔，對於包括岑耀信在內的海外非常任法官近期辭職，他表示海外法官對香港作出可貴貢獻，認為近期2人選擇離任令人非常遺憾，但「與其沉溺過去，重要的是秉持承擔向前行（It is important for us in Hong Kong to move forward with commitment instead of dwelling on the past）」。李國能稱國安法列明法院有責任依據法律維護國家安全，而法庭職責同時包括保障個人權利和自由，公平公正、無畏不偏私地處理包括涉及政府的案件。他有充分信心本港法院能繼續有效履行職責。

李家超：岑曾指民主法治兩回事 自相矛盾

特首李家超昨日出席行政會議前見記者，被問到岑耀信的文章時，他指出法官可以擁有個人政治取向，但其專業在於法律而非政治，「一位法官可以喜歡或不喜歡某種政治制度，他亦可以喜歡或不喜歡某條法例，但法官的專業是要按法律原則和證據，正確地詮釋這些法例」。

2021年英國有聲音要求英籍海外非常任法官離任，李家超引述岑耀信當時表示，民主和法治是兩回事，不應混為一談，舉例香港在英治時期沒有民主，但依靠法官維持法治。李家超質疑，對方最新言論與昔日說法有所矛盾，並強調不干預法庭審訊是「香港的基因」，重申法官一直獨立審判，將來亦如是；儘管香港法官被少數同事背棄，仍相信他們會得到社會支持。

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