電車輕鐵七一再免費 逾千食肆推優惠

M+故宮館部分展覽免費

今年七一優惠活動與去年大致相同，市民當日可免費使用多項康文署室內外設施，例如觀看科學館和太空館的常設展覽、香港藝術館的專題展覽、西九文化區M+標準票的所有展覽、香港故宮館的專題展覽，香港濕地公園均將免費開放。

當日市民也可免費乘搭「尖沙嘴-灣仔」渡輪航線，另有部分渡輪航線將預先派發七一免費乘船券，其中富裕小輪將派1000張「中環-紅磡」及1000張「北角-觀塘-啟德」航線乘船券；新渡輪派200張長洲航線、100張梅窩航線及100張「北角-紅磡/九龍城」航線乘船券。

7月1日生日的乘客可免費乘搭「屯門-東涌-沙螺灣-大澳」、「中環-紅磡」及「北角-觀塘-啟德」航線。

去年的「飲食界7.1慶回歸優惠活動」有近1500間食肆參與，推出七一折等優惠。李家超昨稱，七一當日有逾千間食肆提供優惠，機場、大本型商場、數碼港商場等亦有不同活動和消費優惠。根據政府網頁，不同食肆會就指定菜式或餐飲提供優惠，詳情「容後公布」。

本月29日至7月1日一連3日，海洋公園「全日暢玩優惠門票」票價將低至七折，昂坪360小童及長者標準纜車票價二七折。此外，位於舊油麻地警署的「警察禮品廊快閃店」7月1日額外營業，警方也會透過社交平台送出警隊180周年紀念模型車。

活動相若去年 優惠局部收窄

不過，今年部分優惠範圍較去年收窄。港鐵去年7月1日推出抽獎活動，送出7.1萬張免費本地車票及26張全年車票，今年只限兒童免費乘搭港鐵；去年免費乘搭電車長達5天，今年則1天；今年免費參觀M+亦限定標準票的展覽。

逢三連假 黃家和促增宣傳留客

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，飲食業今年經營壓力比去年更大，與旅遊相關的業界都要想辦法吸客，故相信飲食業亦會積極參與七一優惠，期望今年參與食肆數目超越去年，估計其他未有參與的中小型食肆會自行響應。他預計今年優惠與去年相若，未必是全單折扣，但可在指定菜式或飲品推出優惠。今年七一本港有3天連假，黃說政府亦要多加宣傳及舉辦活動配合，帶動消費氣氛，吸引市民留港、旅客過夜。