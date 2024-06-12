載荷專家港澳各一 未來訓練登月 總督察黎家盈專責警隊情報工作 將北上培訓

內地於2022年下半年展開第四批預備航天員選拔，首次在港選拔載荷專家，選拔分為初選、複選和定選3個階段。中國載人航天工程辦公室昨日公布，選拔日前結束，最終10人入選，包括8名航天駕駛員和兩名載荷專家，後者分別來自香港和澳門，他們將進入中國航天員科學研究訓練中心接受全面系統的訓練（見另稿）。

據悉該名本港載荷專家為30多歲的總督察黎家盈，現職警隊專責情報工作的特別部門「技術服務部」（TSD，Technical Services Division），她擁有電腦及資訊科技相關博士學位，曾在保安局工作。翻查資料，本港共有120人報名參與選拔，約40人進入初選，10多人進入複選，最終多於一人進入定選階段。

李家超：寫特區光輝歷史

李家超昨日出席行政會議前稱，本港首次有載荷專家入選預備航天員，寫下特區和香港人的光輝歷史，而載荷專家身分及之後安排等，「按照一貫做法」，現階段暫不公開細節，待適時公布。他稱今次正好體現香港在「一國兩制」下的獨特地位，並突顯國家重視香港科技發展，肯定本港創科人才的實力，以及顯示香港青年實現夢想的決心和毅力。

孫東：按慣例會保持原有工作

創新科技及工業局長孫東昨於一個活動後表示，香港載荷專家將於短期內赴內地正式展開培訓，按照慣例，載荷專家並非專業太空人，通常會保持原有的受薪工作。他說本港將與內地保持溝通，協助該載荷專家完成內地培訓，本港亦會繼續推動建設國際創科中心，特別是培養和招募人才。

被問到內地會否設立恆常機制選拔本港太空人、未來會否容許港人加入解放軍或做外交官，孫東說今次是內地首次容許本港參與選拔，香港要繼續做好自己的工作，在多個領域都有機會參與國家建設。

黃偉芬接受央視訪問稱，載荷專家經過層層選拔，包括涉及基本條件選拔的初選，其後在複選做全面深入的臨牀醫學監察、生理檢查、太空環境適應耐力選拔、心理測試、職業基本質素調查，最終踏入定選。

邱達根冀港設太空研究所

梁熙倡爭取極地探索募港人

立法會科技創新界議員邱達根期望中央往後支持香港發展更多太空研究項目，並於香港設立以太空探索為主題的研究實驗室或研究所，讓港人從不同層面參與國家太空任務。

民建聯議員梁熙則表示，期望加強兩地科學人才及技術交流，建議政府向內地爭取在極地和深海探索等方面在港招募人才。香港科學園稱，作為初選招募機構之一，非常榮幸見證載荷專家獲選，展開航空航天實驗和研究。

澳門特區政府昨發聲明感謝中央政府大力支持澳門參與國家航天事業，載荷專家的誕生彰顯中央高度重視和支持澳門科技創新，讓澳門在航天科技領域邁出重要一步。

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