涉假報價助丈夫公司中標 採購文員認抬價售僱主 控欺詐

【明報專訊】一名文具商前文員涉嫌訛稱其丈夫作為董事和股東的供應商塑膠原材料報價最低，詐騙文具商以720萬元購貨。前文員否認欺詐，案件昨在區院開審。控方開案陳辭指，被告通過丈夫公司向其他供應商購貨，於34宗交易獲利約168萬元。被告警誡下承認，購買膠粒後以抬高價將膠粒通過丈夫的公司轉售予文具商。
被告歐陽賢冬（39歲），為盛怡國際有限公司（盛怡）前船務文員。控方開案陳辭指，盛怡是文具製造商和供應商，所有塑膠原材料經香港辦公室代購再運回內地廠房使用，採購一向價低者得。被告2011年獲盛怡聘請，翌年4月與丈夫成立金龍顧問有限公司（金龍），其後所有股份轉讓丈夫。被告約於2015年底負責採購原材料，但從未向盛怡申報與金龍關係。
2015年12月31日至2018年5月12日案發期間，盛怡按被告建議向金龍發出多張膠粒訂購單，涉34項交易逾720萬元。被告向盛怡會計職員發出多封報價電郵，指已向其他供應商報價，稱金龍最低。自被告接手採購報價幾乎只升不跌，引起會計職員懷疑。
會計起疑 自行查證揭發
職員後來自行查證金龍報價是否最低，發現其他供應商報價較便宜，並向董事兼大股東匯報，經討論後同意辭退被告，最終被告辭職。其他供應商均指被告從無索取正式報價，即使有亦是以金龍名義而非盛怡。扣除向其他供應商訂購膠粒的價錢，金龍在34宗交易從盛怡獲取的收益為約168萬元。被告2019年3月被廉署拘捕。