涉假報價助丈夫公司中標 採購文員認抬價售僱主 控欺詐

被告歐陽賢冬（39歲），為盛怡國際有限公司（盛怡）前船務文員。控方開案陳辭指，盛怡是文具製造商和供應商，所有塑膠原材料經香港辦公室代購再運回內地廠房使用，採購一向價低者得。被告2011年獲盛怡聘請，翌年4月與丈夫成立金龍顧問有限公司（金龍），其後所有股份轉讓丈夫。被告約於2015年底負責採購原材料，但從未向盛怡申報與金龍關係。

2015年12月31日至2018年5月12日案發期間，盛怡按被告建議向金龍發出多張膠粒訂購單，涉34項交易逾720萬元。被告向盛怡會計職員發出多封報價電郵，指已向其他供應商報價，稱金龍最低。自被告接手採購報價幾乎只升不跌，引起會計職員懷疑。

會計起疑 自行查證揭發

職員後來自行查證金龍報價是否最低，發現其他供應商報價較便宜，並向董事兼大股東匯報，經討論後同意辭退被告，最終被告辭職。其他供應商均指被告從無索取正式報價，即使有亦是以金龍名義而非盛怡。扣除向其他供應商訂購膠粒的價錢，金龍在34宗交易從盛怡獲取的收益為約168萬元。被告2019年3月被廉署拘捕。

【案件編號：DCCC 199/23】