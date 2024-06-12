控方完成舉證 黎智英昨准毋須上庭

法官杜麗冰甫開庭解釋黎智英缺席的原因，指辯方日前向法庭申請豁免黎昨日須到庭，指黎是自願申請及缺席不會影響其受審，法庭考慮黎早前抱恙、昨日案件開庭的性質、黎由代表律師協助等因素下，批准黎昨日毋須到庭。

控方昨由副刑事檢控專員周天行代表，周向法庭呈堂一系列控方文件，包括經修正的翻譯文本及證物列表、部分呈堂錄像片段的謄本，以及多3份資料。其後周表示控方完成舉證，正式結束控方案情。

案件押後7月 中段陳辭兩天

杜官就黎智英一方早前表示將有中段陳辭，表示安排7月24日及25日作中段陳辭，黎一方認為兩天時間足夠處理陳辭。3間與《蘋果》相關的公司則不會中段陳辭。

案中被告依次為黎智英、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，各被控一項串謀勾結外國或境外勢力，以及串謀發布煽動刊物罪；黎另被控一項串謀勾結罪。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）