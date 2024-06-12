屠龍隊西貢樹林試槍 隊員：開完先知真槍

屬無名組織、已認罪的彭軍壕在覆問下稱，為2019年9月台灣軍訓出資的金主「大舊」知道後續行動計劃；雖然彭以遊玩心態參與軍訓，但軍訓有燒槍訓練，與12月8日殺警行動相關。

供出手機電腦密碼 警員稱無打被告

控方其後傳召有組織罪案及三合會調查科偵緝警員楊立隆作供，楊稱2020年6月偕同袍到古洞麒麟村上門拘捕李家田，李在警誡下稱「我只係去過西貢試支槍，之後支槍就畀番鴻仔，佢話要番支槍要嚟做嘢」；「鴻仔」當日給槍予李及吩咐他試開，李遂向空地開出一槍。李指，「鴻仔」想試下槍能否發射子彈，李表示試槍時才認識「鴻仔」，得知他12月8日因藏槍被捕。楊在李的寓所檢取6部手機、各一部iPad和電腦作證，李提供密碼。

楊供稱，同日將李帶返警署進行錄影會面，其間警員沒對李打、嚇或𧨾。片段可見，李家田表示毋須律師陪同，他稱教育程度為大專，Telegram帳戶名稱包括「檸檬」及「黃又藍」。李憶述「屠龍」Tg群組源於2019年8月5日荃灣斬人事件，為了保護在地鐵站張貼文宣的市民免受襲擊，李和在現場結識的一群人開設群組，後來剩下約9人形成「屠龍」。李表示，屠龍隊長是名叫「Happy healer」的健碩男子，只知道他的真名有個「強」字。

彈殼拋落海 點火引爆炸彈

同年10至11月，當隊長問各人會否試槍，李稱他和屠龍成員「小熊維尼」示意參加，隊長也在荃灣大牌檔吃飯時談及會連同「鴻仔」方面試槍。李續說，試槍當天凌晨和「小熊維尼」跟隨長髮的鴻仔等約4人，在山上走了一至兩小時去到樹木茂密之處，在士多附近試槍。

鴻仔放下背囊取槍出來，他對李說「你撳個掣就得㗎啦」，於是李按下發射子彈，發出「砰」一聲，眾人向空地「輪流試」開槍。李表示，鴻仔說過其中兩把槍有問題，餘下一把槍正常，之後拾起彈殼扔落海。鴻仔另在袋裝粉末插線，點火引爆炸彈，李和其他人退後數米，他目睹「嗰堆粉爆開咗」。審訊今續。

【案件編號：HCCC164/22及255/23】

（反修例風暴）