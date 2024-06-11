吸煙委倡法例列明禁水煙加味

10項短期控煙措施涵蓋禁止排隊時吸煙、全面禁止管有另類吸煙產品等，政府爭取今年底向立法會提交修例建議。湯修齊昨在港台節目《千禧年代》表示同意和支持建議，強調要執法、教育和立法三管齊下，才可達至無煙城市的目標，認為若當局明年初可實施短期措施，對降低吸煙率至7.8%感到樂觀。

料無煙城市有助旅業

被問到政府嚴厲控煙會否影響旅客來港意欲，湯修齊提到新加坡和泰國皆禁止進口、銷售和管有電子煙，亦未見有人反映因控煙措施而不去當地，相信政府透過宣傳推廣將香港塑造成為健康和無煙城市，更可有助旅遊業。

政府將禁止俗稱「火車頭」的邊走邊吸煙納入中期措施，而禁止排隊吸煙則擬短期立法。

湯修齊認為禁排隊吸煙屬「好的開始」，相對容易界定行為，惟他透露委員會接獲最多的兩項投訴分別是在巴士站等車時身旁有人吸煙，以及邊走邊吸煙行為，希望政府可盡快禁止後者。

長遠煙草政策關注組成員徐緣在同一節目表示，支持政府引入完稅煙標籤制度，雖然不能完全杜絕私煙，但能減低私煙猖獗，建議政府可在香煙包裝盒印上二維碼，協助前線零售人員和執法部門得知香煙是否完稅。