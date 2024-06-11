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港聞

港聞二

婦長期遭女責罵 委屈失眠 涉精神虐老 社工介入解套

【明報專訊】談及如何調解下屬之間的矛盾，曾任職傳菜主管的75歲婆婆Flora（化名）侃侃而談，可以說得上經驗老到。然而，當爭執對象變成自己與女兒時，即使只是日常瑣事，母女也能爭論個不停。「我自己都覺得奇怪」，她無奈苦笑，長期被女兒責罵讓她心情低落，無法安睡，甚至在女兒放假時特地離家避免相處。那時候的她，並未意識到自己正經歷「精神虐待」，直至被識別為有虐老風險，社工介入幫助下終與女兒改善關係。

明報記者 潘明卉

約30年前，因丈夫賭博成癮，欠下「貴利」引致追債人上門，Flora忍無可忍下提出離婚，獨自撫養年僅6歲女兒。相依為命的母女原本感情很好，惟女兒10多年前遭遇情傷，自此性格變得暴躁，「她是覺得全部人都是壞人」，加上兩代人不同的生活習慣及價值觀，小至家務，大至同住，母女總有爭執的理由。

女兒放假 外出避走

Flora憶述有次到韓國旅行，女兒請求她幫忙拍照，但她拍了很多張照片，女兒都不滿意，「拍得不漂亮，她就會發脾氣」，一度在街大聲斥責她並要求繼續拍照。拍了好幾張後，女兒又讓她過去拍照，還要她馬上笑出來，令她感委屈。她試過躲起來哭，也試過失眠，甚至在女兒放假時會特意外出，避免長時間相處。

偶然機會下，理大醫療及社會科學院「耆盼．樂活——預防虐老及支援受虐長者計劃」的義工到了Flora常去的地區中心問卷篩查，識別出她屬「精神虐待」的受虐長者。

社工發掘事主長處

提升改變動機

在負責計劃的理大應用社會科學系哲學博士研究生、註冊社工杜彥霆幫助下，透過動機訪談等方法，Flora逐漸意識到自己與女兒的性格差異，學習理解並與女兒和平共處。Flora的改變影響了女兒，母女之間爭執減少，彼此的理解和包容不斷增加。

社工幫助Flora從昔日工作經驗重拾長處。「我們是在發掘本身client（服務對象）內在一些好的地方，及提升其改變的動機。」杜彥霆說。不過，他指部分受虐長者未必像Flora般活躍，可能會選擇躲在房間、到樓下公園靜坐，或擔心被人問及與子女關係而寧願不去長者中心，令一些正常社交中斷。

杜彥霆解釋，「耆盼．樂活」計劃特別之處是幫助長者同時，不會接觸其家人，故提升受虐長者的動機十分重要，「長者自己變得更加強壯，即身心各方面是比較健康的時候，或者可能得到的支援比較多，相信自己，或者願意站出來去保護自己的話，其實也會減低被虐情况」。

他分享，曾有一名約60歲的婆婆與兒子同住公屋單位，因空間狹窄，母子經常爭執，兒子暴躁時會一拳拳擊打母親頭部。他指起初婆婆因為照顧兒子的心強烈得漠視自身安全，在危機介入後才逐漸學會保護自己。現在每當兒子開始情緒高漲和想動手，婆婆就會拿社工提供的「走佬袋」，暫時外出或離開家。

倡家人多關注長者需求

他建議家人多關注長者需求，學會傾聽和理解，給予長者空間做想做的事，而非只是指摘和爭吵，當無法自行解決家庭矛盾，要及時尋求專業幫助。

相關字詞﹕長者 理大 虐老

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