行山訓練熱衰竭昏迷 民安隊員危殆

昨日下午5時許，警方接報稱7名民安隊領袖及7名隊員在麥里浩徑第七段行山時，32歲男隊員突然不適昏迷，由直升機吊送東區醫院救治。據了解，一行14人原定在城門水塘主壩行往針山，回程途中事主暈倒。

民安隊表示，該名隊員2022年加入民安隊，現時為一級隊員，醫療團隊正給予最適切治療。民安隊已聯絡其家人並致以慰問，將提供一切所需協助。

現橫紋肌溶解症 器官衰竭

據了解，32歲事主姓莫，本身為一名石屎工程技術員，加入民安隊時體能考驗成績良好，最近投考行山隊，前日為第一次上山。據了解，事主亦出現橫紋肌溶解症，器官出現衰竭，需要洗血清除體內毒素。莫為家中獨子，與退休母親居於東區，其母昨日憂心忡忡，與親友到醫院了解。

急症室專科醫生彭繼茂表示，熱衰竭是一種熱傷害，是指體溫超過40.5℃神志不清的情况。當體溫持續上升，會流汗排熱，過程中流失水分及電解質，如未及時補充，會出現頭暈、呼吸困難、心跳加速及口渴等症狀，需即時停止活動、補充水分及前往陰涼地方。

當日氣溫28℃有雨 醫生：或礙散熱

根據天文台紀錄，前日下午5時荃灣城門谷錄得氣溫28℃。彭繼茂指出，雖然「外面吸收的熱能不是太高」，但事主訓練期間或做劇烈運動，令身體製造大量熱能，如散熱受到阻礙，會令體溫持續上升。他稱衣物覆蓋、濕度高等因素會令汗水難以蒸發，從而影響散熱功能，而前日曾下雨，不排除影響到濕度。

彭又指出，劇烈運動或會導致橫紋肌溶解症，因劇烈運動會導致肌肉過度勞損，壞死肌肉會釋出「肌球蛋白」，「肌球蛋白」進入血液會傷害腎臟，導致腎衰竭。至於該症狀能否康復，他稱難以估計，以往有患橫紋肌溶解症患者即使經治理後仍有後遺症，故建議做運動需量力而為。