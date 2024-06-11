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港聞

港聞二

青年北院外亡 黑幫男車主涉謀殺被補 料有其他涉案者在逃

【明報專訊】一名23歲受傷男子上周六（8日）清晨被人駕車運載棄置於北區醫院對開，送院搶救後不治。法醫經初步檢查，死者身上的可疑傷勢由鈍物或拳打腳踢造成。警方前晚尋回涉案私家車後，拘捕一名32歲無業黑漢，他是涉案私家車車主，涉嫌謀殺，警方在車上檢獲一支電槍，亦有血漬。警方正循金錢糾紛等方向調查，已鎖定部分在逃涉案者。

傷勢鈍物襲擊拳打腳踢造成

警方表示，男死者住在秀茂坪區。經法醫初步檢查，死者身上有多處由鈍物襲擊或拳打腳踢造成的傷勢，死亡時間初步估計為上周六凌晨時分，但真正致死原因有待稍後解剖驗屍確定。 據了解，死者無案底亦無黑幫背景，案發前從家中離開，暫未知他前往目的地，正循金錢糾紛等方向調查。

車內有血漬電槍 案發時套假牌

新界北總區刑事總部署理高級警司鄧翊几表示，經調查和翻查閉路電視後，警方鎖定一部涉案深色私家車，相信有人在案發時接載和棄置死者在北區醫院外。警方於前晚約7時，接獲市民報案稱，有一輛無人的可疑車輛停泊在八鄉黃竹園村。警方到場尋獲該私家車，調查後相信該車在案發時被人套上假牌，用以接載和棄置死者，車上亦發現血漬和一支電槍。

同日晚上7時45分，警方在天水圍拘捕一名32歲本地無業男子，他涉嫌謀殺，有黑幫背景，據悉是涉案私家車車主，正被扣留調查。暫未知他是否有份施襲或運送死者，新界北總區重案組正調查疑犯犯案動機、死者背景和從事活動，相信仍然有涉案者在逃。

警方呼籲任何人如目擊案件或有資料提供，致電5467 7518與調查人員聯絡。

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