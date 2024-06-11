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加籍非常任法官麥嘉琳不續任 岑耀信恐維護法治「不再現實」 政府：錯誤且無根據

【明報專訊】繼兩名來自英國的終審法院海外非常任法官辭任後，加拿大傳媒報道，來自加拿大的終院非常任法官麥嘉琳（Beverley McLachlin）在7月底任期屆滿後將不會續任。麥嘉琳在聲明表示，上月24日已通知終院首席法官張舉能有關決定；對法官、法院獨立性，以及法院維護司法獨立的決心仍有信心。另上周宣布辭任的非常任法官岑耀信（Jonathan Sumption）在《金融時報》撰文，稱之前留任終院是希望有助維護法治，惟「恐怕已不再現實」。

政府發言人凌晨發稿表示，極不同意岑耀信就香港的法治和獨立的司法權所發表的個人意見，「香港法治亦無任何倒退，任何人提出相反結論都是完全錯誤和毫無根據」；岑指本港成為「極權」城市的說法絕非事實。發言人強調，國安法並非用以壓制傳媒或窒礙言論自由和新聞自由的法律。

麥嘉琳稱對法院獨立有信心

在加拿大出生的麥嘉琳在聲明表示，由於年屆80歲，她已通知張舉能在任期7月29日屆滿後不再續任，花更多時間陪伴家人，但她會繼續履行其專業的責任。

麥嘉琳又表示，能服務香港是榮幸，對法官、法院獨立有信心。司法機構回覆確認麥嘉琳將不續任。

國安法後 5海外法官辭任

麥嘉琳2018年獲委任為非常任法官。2020年《港區國安法》實施後，連同麥嘉琳在內，累計有5名海外法官辭任，以及至少另外4名法官因不同原因不續任。

岑耀信《金融時報》撰文提及之前留任終院，目的是希望協助維護法治，「恐怕這已不再現實，其他人沒有那麼悲觀，我希望他們會證實是對的」。

岑在文中批評國安法嚴重限制法官自由度，在政治風氣改變下，不少法官也漠視本身自由捍衛者的角色；《基本法》及國安法保證有言論自由及集會自由，惟只是空談（lip-service）。他說香港曾是充滿活力和政治多元的社會，但正慢慢變「極權社會」，「在任何政府有強烈意見的範疇，法治已遭嚴重危害」。

岑耀信2021年在《泰晤士報》撰文，稱國安法實施後有人要求英籍法官辭任，訴求與司法獨立及法治無關，而是等同要求法官參與政治杯葛，向中國政府施壓。

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