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港聞

港聞二

黃家和料食肆生意跌三成 倡推非遺深度遊

【明報專訊】端午節連同周末一連3天假期，隨着昨端午節正日而結束，根據入境處數字，周六及周日入境內地客分別錄得13.6萬及11.6萬人次，出境香港居民則分別錄得52.2萬及42萬人次。有飲食業界稱，估計過去3日業界生意額按年跌三成，即使有售糉子的食肆銷情亦不理想，認為政府除推廣盛事外，可大力推廣本港擁有的480項非物質文化遺產，將本港打造成「非遺之都」。旅遊業議會稱未有預計過去3日有多少訪港內地團，但按現時周末平均每日有200至250團。

盛事人流聚維港 「對他區不公」

餐飲聯業協會會長黃家和昨向本報表示，估計過去3日業界生意額按年跌三成，認為除因港人北上消費，亦跟大型盛事集中維港兩岸致其他地區人流少有關，「對其他地區不公道」，期望政府考慮舉辦地區盛事。至於父親節市道，他稱一向不是很多人會慶祝的節日，不會抱太大期望，預計當日生意額達2.5億元，較上月母親節少三成。

稱港擁480非遺 可推盆菜奶茶

黃家和說，近年訪港旅客旅遊模式由過往購物為主轉為深度遊，本港擁有480項非物質文化遺產，政府可大力推廣非遺，將本港打造成「非遺之都」，例如旅客可到新界鄉村體驗盆菜文化，亦可到全港約7000間茶餐廳品嘗港式奶茶等，提振本地餐飲業同時體現香港「無處不旅遊」理念。

不過，他認為政府目前未提供太多資源予非遺辦事處，舉例昨日是端午節，但政府似乎未有足夠宣傳列為非遺的鹹肉糉及灰水糉製作技藝，近日糉子銷情亦不理想，今年部分大型食肆亦無推出特別口味的糉子。

旅議會總幹事楊淑芬回覆查詢稱，因端午節假期只得一天，未特別預計過去3天共多少內地團訪港，但現時平均每日有200個內地團來港，周末則平均每日有200至250團，每團平均40人，即涉及約8000至1萬名內地客。

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