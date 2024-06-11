乳癌康復者隊西貢出陣 為周末國際賽熱身

沙田龍舟競賽昨早8時至下午1時於城門河舉行，共28場賽事，逾100支隊伍參加。除中龍、小龍賽事外，仍可看到於1986年創立、以「鳳頭鳳尾」作艇首及尾的鳳艇比賽，最終「海能達尖峰龍舟隊」勝出鳳艇金盃賽。

同樣於昨早8時至下午1時舉行的西貢區龍舟競賽嘉年華，共32場賽事，其中一隊為香港首支由乳癌康復者組成的龍舟隊伍、成立於2006年的「香港乳龍」，成員包括康復者家屬及朋友等，於女子公開賽初賽以第3名晉身決賽，決賽以第6名完成。隊伍將於周六及周日（15及16日）出戰香港國際龍舟邀請賽的混合錦標賽，並角逐「扮嘢大賽」。

隊長：參賽已贏寶貴友誼

執教「香港乳龍」逾10年的教練梁志坤稱，乳癌康復者手術後容易上肢淋巴水腫，而賽龍舟講求上肢肌力，有效紓緩淋巴水腫等治療副作用並增強肌力，亦有助隊員建立無懼失敗心態。對於即將參與邀請賽，隊長Josephine說，能與各地勁旅較量難得，憶述曾在龍舟上與其他地區的乳癌康復者彼此打氣，不論賽果如何，參賽已贏得寶貴友誼。隊員Doris認為只要活在當下，盡力比賽，「就是生命的最大禮物」。

楊潤雄：盼端午成吸客節慶

文體旅局長楊潤雄昨於西貢觀賽，他致辭稱，政府會加強在內地及海外宣傳香港龍舟競賽文化，吸引更多遊客，令端午成為遊客來港參與的節慶之一，從而刺激本地旅遊業。