無人機砌糉拼艇 深圳客讚好看嫌短

本報記者昨午5時半到灣仔海濱，發現已有不少市民提早於岸邊架設相機「霸位」，亦有旅客和一家大小排隊領取免費雪糕。接近8時表演時段，灣仔海濱一帶水泄不通。表演甫開始，眾多市民歡呼並舉機拍攝，表演結束後約半小時海旁人潮大致散去。歷時約10分鐘表演，約1000部無人機先後拼湊出卡通糉、糉葉、龍舟與船槳、巨龍等圖案，最後以卡通糉划龍舟及「端午快樂」4字作結。

市民伍女士與家人攜同3名子女到場，首次現場觀看形容感覺「宏偉」，圖案可愛和吸引小朋友。她認為若圖案轉換速度加快會較好，例如其中一幕卡通糉打鼓「太慢」，又說自己「山長水遠」從大埔大美督前來，認為表演時長太短。

深圳旅客王小姐稱，3日連假中首兩天到其他城市遊玩，昨專程來港看無人機表演，認為好看但時間太短，由於今天要上班，昨晚表演結束後便乘港鐵經落馬洲回家，全日在港花費約500元。

楊潤雄：上次內地社媒正面 料今亦佳

特首李家超、楊潤雄、勞福局長孫玉菡及旅發局主席彭耀佳昨晚亦到場觀賞。楊潤雄稱上次無人機表演後留意到內地社交平台反應正面，相信今次亦會有好評價，而未來數月的表演已有初步計劃，旅發局適當時候會公布。