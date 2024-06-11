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港聞

港聞二

赤柱近距賞龍舟 旅客遙來歎熾烈

【明報專訊】昨日是端午節，港九新界多區均上演龍舟競渡，其中規模最大的「赤柱國際龍舟錦標賽」吸引大批遊客及參賽者捧場。比賽全日進行，至下午決賽時段進入高潮，現場氣氛高漲，隊員出賽前搭手叫口號互相激勵，比賽隨着發令聲開始，龍舟如箭射出，劃破海面水花四濺，鼓聲、打氣聲此起彼伏，響遍整個沙灘。有內地客專程留港一天前來觀戰，稱感覺新鮮。

不乏東南亞客 一度需排隊入灘

赤柱龍舟賽事共有約190隊香港及海外龍舟隊伍參與，3800名健兒於54場初賽、複賽和決賽較量。賽道全長270米，屬路程較短賽事。今年新增大學邀請盃，包含城大、理大等隊伍參賽。隨着下午決賽開始，現場遊人不絕，一度需排隊進入沙灘，觀眾以本地人及外國客為主，當中不乏東南亞客。

昨日天氣炎熱，有小孩與大人在沙灘大玩「龍舟水」，一解暑熱。其間赤柱一度下雨，無礙比賽進行，中午過後陽光普照，據天文台數據，赤柱昨早約11時最熱，最高氣溫達31.4度，下午維持在約28至30度。

參賽者稱湊熱鬧街坊遜疫前

有律師行組成的隊伍打扮成「Barbie」參賽，鼓手黃小姐稱粉紅色十分搶眼，希望制服「一見到就知邊個」；隊員原本均有戴金色假髮，「但個個都嫌熱」，比賽時都脫下，她作為鼓手則繼續戴上。她說隊伍已參賽10年，今次預早3個月備戰，大部分都是律師行員工，又說新冠疫情前有較多街坊來湊熱鬧，今年明顯較少，估計與3天連假有關。

代表匯豐銀行參賽的曹小姐形容昨日大家玩得十分開心，今年公司亦多了4支龍舟隊伍，現場氣氛熱烈。她參加過數次龍舟比賽，以往亦做過划手，今年則擔當鼓手，感覺熱血，「你會望到成條Team（隊伍）齊唔齊，帶動成個氣氛同節奏都係你決定」。

市民張氏夫婦昨撐着雨首次到赤柱觀戰，張太形容現場氣氛比想像中熱烈，觀眾與龍舟隊伍距離近，以往在西灣河觀賞時，龍舟比賽與隊伍距離較遠。

內地客讚海上龍舟新鮮國際化

來自內地的Shawn一家四口到赤柱觀賽，他說內地龍舟賽一般在內湖舉行，香港的海上龍舟較特別，赤柱風景亦比沙田優美；他又說現場氣氛不錯，而且較「國際化」，有不同國家的遊客及參加者，「以為只有亞洲地區的人會玩龍舟」。

居於深圳的楊女士偕朋友到場，她說今次是專程來港看龍舟賽，感覺新鮮，已留港一天，又說最近有看teamLab的發光蛋，希望香港可多舉辦同類活動。

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