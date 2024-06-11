校委會張翔再隔空交鋒 多名建制撐李家超介入 特首料委協調小組 冀息港大風波

多名建制派昨開腔支持特首介入，又促港大各方暫停攻擊，指事件已影響校譽（見另稿）。

港大校委會5月28日通過任命多名暫任副校長，校政爭議再起，張翔事後批評王沛詩「突襲」及繞過既定程序，他事前毫不知情。多間傳媒報道李家超已親自介入，分別約見張翔和王沛詩。據了解他今日公布處理方案，包括成立協調小組。

校委指事前知任命 張翔斥失實

方案公布前夕，校委會昨向全體師生及校友發信反駁張翔，指已就副校長任命問題醞釀溝通多時，「稱『毫不知情』實在說不過去」。信中又指校委會秘書處於5月28日會前一周向全體委員發出議程，列明將討論副校長「長期懸空的問題」，而張翔出席會議時攜帶提供不同意見的法律文書，反映他早有準備，實質知道委任事宜。

今次任命前，港大7個副校長職位有3個懸空，校委會認為張翔上任後沒有完整管理團隊，管治問題頻生，需盡快改善，形容是「別無選擇下」的集體決定。校委會不點名指原本暫任首席副校長兼署理行政及財務副校長的王于漸獲暫委5年半，一度身兼三職，「影響了內部崗位的互相制衡」。信件亦提到張翔曾提名兩名副校人選，但分別因缺乏經驗和不獲校方支持而落選。

校委會更在信中批評張翔治下出現「很多不符程序、不合常規現象」，他上任至今僅出席一次學術委員會會議、三分之一財務委員會會議，以及拒絕向人力資源政策委員會解釋為何擴充校長辦公室編制。

張翔發聲明10點反駁校委會公開信，稱如果說他對副校長任命知情是「匪夷所思，與事實完全不符」。他表示，王沛詩從未就暫任副校長人選徵詢其意見，5月28日議程僅提及處理暫任副校長事宜，會前一晚才發出的文件亦無相關提議及人選，直至會上才得悉名單。他強調有努力填補副校空缺，去年已提名人選，但指王沛詩一直拖延。

至於被指管治混亂、不合程序，張翔表示有定期向校委會匯報工作，又指校委會秘書曾於60個工作日內向他發出20封信，全部需於短時間回覆解釋，質疑是「歇斯底里的『獵巫』式壓迫」。他指近日有傳媒獲得校委會秘書給他的內部機密信件，批評王沛詩姑息泄密問題，認為是有組織和有預謀的惡意抹黑。

石禮謙稱不知情 斥校委擅發信指控校長

校委會成員石禮謙昨日開腔，反對校委會發出公開信，認為涉及嚴重指控，批評事前未有開會討論及容許校長回應，違反程序公義。他斥校委會近期做法損害管理層聲譽，稱「王于漸被你玩到殘，校長被你玩到殘」。

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