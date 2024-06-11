灣區熱搜：前海例擬大修 港人可任職管理局 准為外傭申居留 公共服務標識可用繁體

明報記者 林迎

《前海深港現代服務業合作區條例》於2011年推出，2020年首次修訂，今次是第二次，二次修訂的《草案》早前徵求意見，諮詢期已於6月1日結束。根據司法局說明，今次主要是落實國務院《前海方案》和《前海規劃》要求，且前海合作區從14.92平方公里「擴容」至120.56平方公里後，條例亦需更新。除了前述陸地範圍外，《草案》還提到前海合作區對於海域，包括日後新填海土地亦有管轄權。

增容錯機制 改革未符目標可免責

《草案》共計10章99條，相比現行條例8章64條，字數大增一倍有多。新修訂增加「容錯免責」機制，若在前海推行的改革創新未能實現預期目標，但符合合作區戰略定位和任務要求，決策程式符合法規，未有牟取私利或者未惡意串通損害公共利益，對有關單位和個人免於追究相關責任。深圳司法局指出，這條是參照《橫琴條例》而增加。

探索與港互派公職 共制產業政策

涉及香港方面，《草案》第12條明確「符合條件的港澳和外籍人士可以擔任市前海管理局職務」，對比2011年版的「前海管理局高級管理人員可以從香港或者國外專業人士中選聘」，以及2020年版刪去「香港」，改為「可以從境外專業人士中選聘管理人員」，《草案》對前海管理局任用港澳人士的要求不再局限於管理級別。

深港合作方面，《草案》詳列7條與香港「共建」措施，比過往詳細，包括探索與香港互派公職人員，支持香港有關部門及企業參與前海重大項目建設運營，建立在重大規劃、產業發展等領域聽取香港意見的機制等，前海管理局亦可以聯合港府制定行業管理和產業發展的規則、指引和促進政策。

特定項目可港企主導 用地傾斜港資

用地方面，《草案》首次提到，前海試點特定建設項目可以由港企主導開發，新出讓產業用地向港資港企傾斜。舊例中的「借鑑香港工程管理模式」亦有新說法，改為可以借鑑香港，建立前海認可人士制度，「認可人士」可統籌勘察單位、設計單位與監理單位，負責全過程工程項目管理及專業諮詢服務。

多民生措施 港車可深圳灣多次往返

而新增的「民生融通」專章，則提出銜接港澳民生公共服務和社會保障體系，便利港澳青年創業及專業人士跨境執業，鼓勵兩地教育、醫療、保險、養老、社會服務事業聯動。當中，前海擬支持區內港人港企在取得臨時入境機動車號牌和行駛證後，可以通過深圳灣口岸多次往返深港。還有不少條文照顧到生活細節，例如擬規定前海企業的港澳台高層次人才，可以為其聘用的外籍家政人員申請居留許可；此外，如因公共服務需要，在前海設置的招牌、廣告、告示、標誌牌可以使用繁體字。