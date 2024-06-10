深圳分園上月首辦招聘會 王秀麗：港畢業生供不應求

港建晶圓廠 內企：首年聘百人

王秀麗表示，本港大學在部分學科如生物科技、微電子等的畢業生供不應求，以生物科技公司為例，單計科學園園區已有200多間，「本港創科生態圈發展迅速，如人才不足將造成窒礙」。她認為香港需要有「大些的餅」，讓本港科企在香港以外招聘，而內地包括大灣區有不少頂尖大學，其畢業生有助補充本港人才缺口，期望藉深圳分園作平台，讓香港園區公司到內地招募人才。

微電子企業「杰平方半導體」去年10月宣布落戶香港，公司總經理特助蔡佳潾有參與深圳分園首場招聘會，她向本報表示，冀未來3年在內地及香港招聘足夠人才，助公司在港建立首間碳化矽（SiC）8吋先進垂直整合晶圓廠。杰平方總公司在上海，團隊有約65人，蔡稱本月起會陸續將人手轉移到港，首年目標聘請100人，長遠擴展到500至600人規模，期望物色兩地具電子工程、機械工程及工業工程背景的畢業生。

擬北拓港企看中內地生熟環境

本港共享單車公司Locobike亦有參與深圳分園招聘會，公司社區關係與永續發展主管何先生說，正計劃將業務拓展到內地，與一些景點或園區合作放置共享單車，未來會在深圳設辦公室。他稱在招聘會已收到約10份履歷，盼招聘文員、客服、軟件開發等職位，認為內地畢業生更熟悉內地環境，相信有助公司在深圳發展。

集運公司Buyandship產品部門主管梁焯坤則稱，深圳互聯網產業成熟，不少內地學生在相關公司有實習經驗，如能吸納，對促進發展有幫助。