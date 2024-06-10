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「住宿意義大於牀位」 冀再建創新斗室助交流

【明報專訊】香港出名「樓價貴」，海外人才是否來港，住宿是一大關注。科技園公司人才及人力資源高級總監王秀麗表示，與酒店合作提供更多人才住宿是考慮方向之一，但最期望仍是在科學園興建第二幢「創新斗室」（InnoCell 2），稱園區目前有約2萬人工作，共住設施設於園區附近，可令人才更易有交流，令住宿設施的意義多於「一個牀位」。

政府前年《施政報告》提出研究在科學園附近建造新一座「創新斗室」。王秀麗說，目前仍在與政府洽商，未有最新進展公布。她形容白石角的InnoCell及大角嘴的InnoCell分址「都好爆（滿）」，與酒店合作為人才提供更多住宿是方向之一，但最理想仍是科學園附近加建住宿設施。

公餘聊天 不相識變創業伙伴

王解釋，以現時白石角首幢InnoCell為例，特別之處是有很多人與人的交流，內有共住設施讓人才在公餘時相聚打邊爐、聊天，由於InnoCell位處園區內，產生交流就容易得多。她舉例，曾有兩名分別為兩間園區公司工作的員工，原先互不相識，一人擅長市場營銷、另一人擅長科研，「兩人傾傾下就說『不如創業啦』，這就是我們想塑造的文化」。她稱這類互動在美國矽谷很流行，自己今年1月率團赴美，在矽谷咖啡室觀察到不少合作或見工就是這類非正式場合發生。

相關字詞﹕人才 創新斗室 王秀麗 科技園公司 創科線

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