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科學園擴海外大學合作 擬延實習吸才 稱反應熱烈 美學生多有興趣來港發展

【明報專訊】本港近年致力發展創科，人才屬不可或缺因素。科技園公司人才及人力資源高級總監王秀麗接受本報專訪談「搶人才」策略，她透露去年與美國史丹福大學合作安排學生來港暑期實習，反應熱烈，正探討與更多大學合作，讓海內外大學生來港實習期延長至半年甚至一年，以換取學分，增加吸引力。另一方面，王認為要促進本港人才生態，「招募企業」與「搶人才」應兩者並重，未來會與落戶香港的重點企業合作招聘人才。

明報記者 鄭律銘

王秀麗指出，本港創科人才需求持續，科學園區公司由兩年前約1400間增至目前約1800間，科技園公司舉辦職業博覽的空缺，亦由去年2000多增至今年3000多個。她提到，本港過去一年引入一批「重點企業」落戶，例如哪吒汽車、比亞迪等，它們將投資於人力資源，在港招聘員工；職位類型方面，據她觀察，以往需求多屬人工智能（AI）、生物科技和機械人技術等範疇，近年與微電子、綠色科技等相關職位空缺開始增多。

面對本港創科人才需求增加，科技園公司過去一年除在本地辦招聘會，亦到新加坡、馬來西亞及美國矽谷「搶人才」。王秀麗認為要促進本港人才環境，招募企業和搶人才需並重，「有豐富的創科生態圈，才可吸引人才來港」。

訪美吸企業 星馬招人才

王秀麗與團隊今年1月到訪矽谷期間接觸不少企業，並邀請當地公司來港參與「電梯募投比賽」，她說：「比賽只是一個形式，更重要是讓當地企業有機會在港接觸不少投資者，探索來港發展可能。」經過今次旅程，將有7間美國科企落戶科學園。除爭取企業來港，亦有港企走出海外，王透露去年5至6月出訪東南亞4天，有港企成功在當地拓展業務。

招募人才方面，王稱去年聯同8間公司到星馬兩地與人才交流，最終有約10人獲聘。至於訪美之旅，她與代表團到史丹福大學及美國加州大學柏克萊分校與學生交流，她稱學生未畢業，未可即時聘用，但已見不少學生對來港感興趣，舉例有讀生物科技的印度學生說因離家太遠，無意留美發展，環境國際化的香港是考慮之列。

稱人才關心貼身事 問及Google

本港最近落實《維護國家安全條例》，王與大批海外人才接觸後，認為他們大多是關心「切身的事」而非香港政治環境，例如如何取得簽證、晉升機會，亦有穆斯林關注香港有否清真餐廳等。她提到，部分人疑惑「在內地不能用Google，香港情况如何」，她遂解釋在港沒受限。

去年科技園公司首度與史丹福大學合辦「環球實習計劃」，4名學生來港暑期實習。被問及計劃成效，王稱今年1月訪美曾與數名參與計劃的學生再見面，對方原紮根當地，要做來港發展的決定並非「三言兩語」的事，但令對方對香港創科生態有更深認識，這已做到「第一目的」，參加者亦熱心向同學推薦參與計劃。

王秀麗引述在史丹福大學負責實習計劃的負責人表示，今年收到逾百宗申請，反應熱烈；該計劃今年將擴至新加坡國立大學、清華大學等多間院校，來港名額約20個。至於未來方向，她透露有園區公司反映實習期僅限暑期數月、時間太短，因此正構思與海外大學合作，舉辦為期約半年甚至一年的實習計劃，亦研究來港學生可透過在科企實習換取學分，增加吸引力。

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