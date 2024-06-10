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嶺大文化研究新書出錯 系主任編輯承責暫停售

【明報專訊】嶺南大學文化研究系主任兼講座教授潘毅有份編輯的新書《COMMONING：社群共造和共享空間》，所輯錄的學生作品被指有多處紕漏。推廣月經教育的「每悅事（happeriod）」指書中錯誤提及happeriod自行生產替代衛生巾的「月經杯」、文章出處不正確等，批評出版工作粗疏。嶺大文化研究及發展中心稱，疏漏與學生無關，編輯會承擔所有責任，對事件掀關注深表抱歉。手民出版社宣布暫停發行此書，至事情圓滿解決為止。

誤稱happeriod自行生產月經杯

潘毅、嶺大文化研究及發展中心博士後研究員周亮編輯的《COMMONING：社群共造和共享空間》上月出版，根據出版社網站，內容圍繞「性與性別」、「環境」及「空間」主題，其中輯錄由鄭茜勻寫的〈月經與身體、偏見與挑戰：Happeriod的正向月經與性別平等教育實踐〉。

happeriod前日（8日）在facebook撰文，指書中文章錯誤描述happeriod自行生產不同規格的月經杯，happeriod澄清從未自行生產，又指文中錯誤描述happeriod或其創辦人曾推出「月經大使計劃」，書中的資料出處亦有錯誤，對此感遺憾。happeriod又認為，如無實際做訪問，「實不應以仿似訪問稿的方式與文體書寫」，以免誤導讀者。happeriod已就粗疏處理出版工作的問題，向編著團隊表達不滿。

指文章經資料整合 疏漏無關學生

嶺大文化研究及發展中心同日在facebook發出「澄清聲明」，潘毅、周亮表示，輯錄的學生文章內容並非實地訪問，是根據新聞報道和網上資料整合。他們亦更正書中資料來源，又提到書本旨在以正面的態度介紹不同實踐者的工作，肯定他們在社會中的付出及貢獻。二人稱事發後已即時主動與happeriod負責人兩次會面，共同協商澄清方式，強調書中疏漏與學生無關，編輯將承擔所有的責任。

相關字詞﹕文化研究 嶺南大學 月經

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