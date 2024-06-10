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稱吸煙率7.8%非終點 盧寵茂：研郊園禁煙

【明報專訊】本港去年吸煙率為9.1%，政府目標明年降至7.8%，近日提出短、中、長期控煙措施，預計2026年後探討中期措施，例如禁止俗稱「火車頭」的邊走邊吸煙和繼續擴大禁煙區。醫衛局長盧寵茂昨稱健康沒有終點，壓低吸煙率不會止於7.8%，並透露中期探討擴大禁煙區時，將考慮擴至郊野公園和行人專用區。

盧寵茂昨出席商台節目《政好星期天》時，被問有否達至「無煙香港」的時間表，他稱雖然7.8%已是相當低的吸煙率，惟不會是最終接受的目標，未來將向更低吸煙率邁進，又稱不少地區將無煙社會定義為5%吸煙率。

星控煙更嚴 指損旅遊論不成立

至於政府將禁止向某日期後出生者賣煙的「無煙世代」措施列為長期措施，盧寵茂稱須更多討論和考慮，得悉英國仍在討論類似措施，但本港醫療需要創新，「不一定要跟人」。他說控煙依賴市民接受程度和互相監察，如同遵守交通規例，「我們有1000個違法，我們都不會說捉晒1000個」，但會建立氛圍，潛移默化教育下一代，舉例說「小朋友都會說『紅燈喎，爸爸不要過（馬路）』，不用警察叫」。

短期控煙措施包括全面禁止另類吸煙產品、禁止加味煙，有聲音質疑將影響旅客來港意欲，盧寵茂稱旅客入境已不得攜帶電子煙等，又稱新加坡部分控煙措施比本港更嚴厲，亦不見影響當地旅遊，故有關論述不成立。

指另類產品「吸煙入門」 非「戒煙入門」

對於有意見認為另類吸煙產品可作為傳統香煙的替代品，他形容是「找一個魔鬼出來代替另一個魔鬼」的「漂亮口號」，強調轉吸電子煙等無助戒煙，反令人更易上癮，「不是戒煙的入門，而是吸煙第一個入門」。

相關字詞﹕無煙世代 盧寵茂 醫務衛生局 控煙策略諮詢 控煙

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