明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

楊何：研公務員大灣區睇牙 工會倡津貼本地省時保質素

【明報專訊】衛生署牙醫空缺率近三成，部分公務員牙科診所先後停運。公務員事務局長楊何蓓茵昨稱，正探討公務員到大灣區免費接受牙科服務是否可行，但須考慮多項因素，包括如何劃定服務範圍、醫療品質等。有公務員工會稱，倘實施安排，政府應確保醫療品質，另建議政府向公務員提供牙科津貼，在本地私營牙醫接受服務，因本港牙醫質素有保障，且能節省往返兩地時間。

楊何蓓茵接受無綫電視《講清講楚》訪問，回應公務員輪候衛生署牙科服務時間長問題，她表示正探討安排公務員到大灣區接受牙科服務，惟需研究病歷過境、質素保障、服務範圍等，「牙科同身體一樣愈做愈深，會發現愈多問題，咁我哋（服務範圍）劃到邊度？」

新入職削牙科福利否 楊何：需維持工作吸引力

政府去年7月推出「公務員及合資格人士牙科服務（洗牙）先導計劃」，至今年2月底約4.51萬名公務員已到指定私營診所完成洗牙或預約。至於在公營牙科服務緊張下，會否考慮不向新聘請公務員提供牙科福利，楊太則說要維持公務員工作的吸引力。

梁籌庭指多需跟進治療 往返兩地耗時

本身是退休公務員的公務員工會聯合會總幹事梁籌庭稱，此前未聽說當局有關想法，關注兩地醫療制度不同，當局應確保醫療服務質素，「一過羅湖都係牙科，平唔係最緊要，靚先係」，又說牙科問題通常需跟進治療，憂多次往返兩地路程花費較多時間。他建議政府根據私營市場的價格，向公務員提供牙科津貼，「好似洗牙500元一次，超出嘅就自己補」。他指本地牙醫質素有保障，提供津貼既能支持本地牙醫，亦節約時間成本。

香港公務員總工會主席馮傳宗表示，工會歡迎有關安排，相信能提供多一個選擇，但冀政府在制訂政策過程與工會保持溝通。他亦建議政府推出先導計劃，安排公務員接受本地牙醫檢查後，再到大灣區接受服務。

另外，政府早前更新《公務員守則》，提到履行任何職能時須視國安為最重要因素。楊太在同一節目稱，修訂旨在提醒公務員工作時不應忘記國安，又說公務員若對政策有意見，可透過內部架構設置的渠道反映，更加有效，若接受傳媒訪問應事先得到部門主管批准。

相關字詞﹕牙科 公務員 楊何蓓茵

上 / 下一篇新聞