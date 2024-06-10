楊何：研公務員大灣區睇牙 工會倡津貼本地省時保質素

楊何蓓茵接受無綫電視《講清講楚》訪問，回應公務員輪候衛生署牙科服務時間長問題，她表示正探討安排公務員到大灣區接受牙科服務，惟需研究病歷過境、質素保障、服務範圍等，「牙科同身體一樣愈做愈深，會發現愈多問題，咁我哋（服務範圍）劃到邊度？」

新入職削牙科福利否 楊何：需維持工作吸引力

政府去年7月推出「公務員及合資格人士牙科服務（洗牙）先導計劃」，至今年2月底約4.51萬名公務員已到指定私營診所完成洗牙或預約。至於在公營牙科服務緊張下，會否考慮不向新聘請公務員提供牙科福利，楊太則說要維持公務員工作的吸引力。

梁籌庭指多需跟進治療 往返兩地耗時

本身是退休公務員的公務員工會聯合會總幹事梁籌庭稱，此前未聽說當局有關想法，關注兩地醫療制度不同，當局應確保醫療服務質素，「一過羅湖都係牙科，平唔係最緊要，靚先係」，又說牙科問題通常需跟進治療，憂多次往返兩地路程花費較多時間。他建議政府根據私營市場的價格，向公務員提供牙科津貼，「好似洗牙500元一次，超出嘅就自己補」。他指本地牙醫質素有保障，提供津貼既能支持本地牙醫，亦節約時間成本。

香港公務員總工會主席馮傳宗表示，工會歡迎有關安排，相信能提供多一個選擇，但冀政府在制訂政策過程與工會保持溝通。他亦建議政府推出先導計劃，安排公務員接受本地牙醫檢查後，再到大灣區接受服務。

另外，政府早前更新《公務員守則》，提到履行任何職能時須視國安為最重要因素。楊太在同一節目稱，修訂旨在提醒公務員工作時不應忘記國安，又說公務員若對政策有意見，可透過內部架構設置的渠道反映，更加有效，若接受傳媒訪問應事先得到部門主管批准。