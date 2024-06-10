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港聞

港聞二

曾俊華認同羅奇 籲闡法例紅線建信心

【明報專訊】摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）日前訪港，認為香港必須捍衛獨特性，與內地區分。財政司前司長曾俊華昨在社交網站撰文稱認同羅奇意見，認為維持香港獨特角色需要重建大家的信心，包括「講清楚法例嘅紅線」，令大家不用擔心隨時犯法。

指港處中美角力「正中」 冀中央予空間

早前提出「香港玩完論」的羅奇上周來港，曾俊華在社交網站提及日前與對方見面，稱兩人都認同香港生存之道在於繼續成為「不一樣嘅中國城市」，做中國獨一無二的國際金融中心。他認為重點在於重建信心，包括闡明法律紅線，令大家毋須擔心「郁下犯呢個法或者嗰個法」。他說，香港身處中美角力的正中位置，成為受壓一方，期望國家給予香港更多空間，與漩渦「保持一定距離」。

對於未來經濟策略，曾俊華質疑微調的作用有限，建議向外宣傳本港商貿物流的強項，爭取國際航線和國際船公司的貨船來港，相信只要經濟命脈恢復生氣，就能帶動整體經濟向好。

稱有中東家辦不解一國兩制設期限

另外，政府積極吸引家族辦公室落戶香港，曾俊華表示日前與一個卡塔爾皇室家族辦公室的負責人會面，他指出中東國家的利得稅和個人入息稅幾乎為零，認為本港低稅制對他們誘因不大。曾俊華稱對方考慮來港投資，但問及既然一國兩制對港十分重要，為何當局要設2047年之期限、不宣布永久實施，曾俊華稱認同其邏輯，並期望中央考慮如何消除外間疑慮。

至於羅奇，昨日則再與行會召集人葉劉淑儀隔空交鋒。葉劉淑儀昨在網媒撰文回應羅奇，諷刺對方似以預言本港未來為新職業，其言論暴露作為股票經紀的膚淺和短視。葉太說，基於地緣政治的不確定性和自身的結構問題，香港確實面臨嚴峻經濟阻力，但本港正經歷經濟轉型，相信在大灣區和一國兩制等優勢下前景光明。羅奇昨晚在社交網站X反駁，稱香港需要具策略性視野的領袖而非「公關稿」，認為本港面對被大灣區邊緣化、人才流失等問題，葉太說法令他更憂慮。

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