七人車逆線撼Tesla 外母不治妻女外父傷

事發昨午1時許，52歲楊姓男司機駕駛七人車，沿三門仔路往三門仔方向逆線行駛，至大埔海事分處對開，與駛往汀角路方向的私家車迎頭相撞。網上圖片顯示，意外後兩車橫亙路中，有傷者坐在行人路等候救援，一名男乘客坐在七人車左前座，另一人坐在中排左邊，兩名白衫救援人員帶同急救包在場查看傷者情况。

外父危殆 司機涉危駕致死

意外後，坐在七人車中排左邊的79歲朱姓女乘客及前座81歲范姓男乘客昏迷，朱送院搶救不治，范經治理後回復知覺，情况危殆。楊及同車兩名女乘客受傷清醒，由救護車送院。警方經初步調查，以涉嫌危險駕駛導致他人死亡拘捕楊。據了解，楊當時載同妻子、女兒、外父及外母，外母在意外中死亡。被撞私家車34歲廖姓女司機胸口痛，由救護車送院。

涉事兩車車頭嚴重損毁，安全氣袋彈出，零件及碎片散落一地，警方事後封鎖部分行車線蒐證，翻查車輛行車記錄儀片段。七人車司機送院初步治理後，由警員帶署扣查，意外原因未明，案件由新界北總區交通部特別調查隊第一隊跟進。警方呼籲如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。