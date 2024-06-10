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港聞

港聞二

七人車逆線撼Tesla 外母不治妻女外父傷

【明報專訊】大埔昨日發生奪命車禍。一輛中港牌七人車於三門仔路逆線行駛，與反方向駛至的Tesla私家車迎頭相撞，七人車七旬女乘客送院搶救不治，意外中另有5人受傷。警方調查後以涉嫌危駕導致他人死亡拘捕七人車司機。據悉，七人車上5人是家人，死者為司機外母。

事發昨午1時許，52歲楊姓男司機駕駛七人車，沿三門仔路往三門仔方向逆線行駛，至大埔海事分處對開，與駛往汀角路方向的私家車迎頭相撞。網上圖片顯示，意外後兩車橫亙路中，有傷者坐在行人路等候救援，一名男乘客坐在七人車左前座，另一人坐在中排左邊，兩名白衫救援人員帶同急救包在場查看傷者情况。

外父危殆 司機涉危駕致死

意外後，坐在七人車中排左邊的79歲朱姓女乘客及前座81歲范姓男乘客昏迷，朱送院搶救不治，范經治理後回復知覺，情况危殆。楊及同車兩名女乘客受傷清醒，由救護車送院。警方經初步調查，以涉嫌危險駕駛導致他人死亡拘捕楊。據了解，楊當時載同妻子、女兒、外父及外母，外母在意外中死亡。被撞私家車34歲廖姓女司機胸口痛，由救護車送院。

涉事兩車車頭嚴重損毁，安全氣袋彈出，零件及碎片散落一地，警方事後封鎖部分行車線蒐證，翻查車輛行車記錄儀片段。七人車司機送院初步治理後，由警員帶署扣查，意外原因未明，案件由新界北總區交通部特別調查隊第一隊跟進。警方呼籲如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。

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