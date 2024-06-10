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本地獨角獸思謀結盟 港投公司首項目

【明報專訊】2022年成立的香港投資管理有限公司，本周三（12日）將與港產「獨角獸」思謀集團（SmartMore）簽訂戰略合作協議，是港投公司首項投資項目。

財政司長陳茂波昨於網誌表示，協議包括擴大在港的研發投入及人才培訓、推進大模型在大灣區更深入的落地應用，加快推進區域經濟的數碼化、智能化轉型等；他預期隨着港投公司的合作伙伴逐步增加，植根香港且加大在地投入的科企數目會增多，本港創科生態圈必定更活躍，料好消息陸續有來。

陳茂波：去年初創4250間升7％

陳茂波形容，本港近年大力投資創科發展，已積累了一定成績，以達10億美元（78億港元）以上估值規模的獨角獸科企而言，正在科學園營運的便涵蓋生命健康科技、人工智能、機器人等範疇；而數碼港培育及支持的獨角獸企業則包括數碼經濟、金融科技範疇，合共總市場估值達數百億美元。他說，去年香港的初創企業數目逾4250間，按年升約7%，當中約兩成的創辦人來自歐美等地，期待未來有更多本地培育科企能晉身獨角獸規模。

陳茂波續稱，港投公司首階段工作目標之一，是助力構建蓬勃的創科生態圈及推動科企與產業的高效協作，為價值創造提供更有利環境，強調港投公司將發揮資本引導作用及槓桿市場資源，匯聚更多具潛質的科企及人才，推動重點產業更深度的協作發展。

思謀集團研發的智能生產技術，廣泛應用於電動車電池、汽車零件及手表、藥物等領域的生產，客戶包括知名廠牌如蔡司（ZEISS）、佳能（Canon）等，還有著名代工廠富士康、內地電動車龍頭比亞迪等。

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