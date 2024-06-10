3D打印相片讓盲人觸摸回憶 東華中學生創科展奪金

冀滿足失明者情感需求

東華三院李嘉誠中學學生林曉雪、李慧瑩、余雪桃、譚梓彤以「盲人回憶攝錄機」獲得高中組金獎。該發明使用3D打印技術，將照片製成視障人者可觸摸的形式，讓他們回憶過去。獲獎同學說，開始準備比賽時以幫助弱勢群體為目標，發現已有許多保障出行安全的設備，於是希望發明可滿足盲人情感需求。

團隊又說，視障人士曾試用他們的製成品，曾有回應指「不知道摸到的是什麽」。團隊遂在原有設計上增設相機，實時語音告知視障者觸摸的位置是什麼。

AI對話評估心理健康摘銅

香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學學生鄧文熙以關注心理健康的人工智能（AI）軟件「Aiya」獲得高中組銅獎。軟件結合NovelAI與ChatGPT兩款人工智能，用戶可與虛擬人物對話，獲得精神狀態的評估及建議。鄧同學表示，設計「Aiya」源於自己對於電腦工程的興趣，在同學鼓勵下報名參賽，盼將成果分享給更多人。

孫東稱樂見作品助人為本

創科局長孫東昨致辭表示，樂見學生作品都是源於生活，以助人為本。他認為最重要是能將他們的創新意念、研究成果，轉化成實際方案。他鼓勵青年參與科技創新，推動建設香港成為「國際創科中心」，又稱政府正大力推動STEM教育，從課堂上充實科普教育，全方位讓學生「認識科學、熟悉科學、重視科學、熱愛科學」，培育創科人才。日內瓦國際發明展評審主席David Taji-Farouki昨稱讚香港創科展，認為其他國家可學習，「為創新這種不可估量的價值提供機會」。