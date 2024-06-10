財仔誘外傭借貸追討僱主 兩月廿宗

誘填戶口資料 未獲同意匯款

民建聯立法會議員梁熙與受害僱主昨召開記者會，指近期出現新型詐騙貸款手法，有境外網上財務平台以智能電話、金飾、現金券等獎品招徠，吸引外傭借貸，過程不需提供住址證明，只需拍攝一張手持身分證的照片就可借款。不過，當外傭只是填寫「網貸諮詢表格」後，財務公司在未得到外傭同意，便立即將款項存入外傭提供的銀行戶口，並收取極高利息。當外傭無法償還，財務公司便會向僱主「落手」追討，威嚇及滋擾他們。

淋紅油偽造淫照恐嚇僱主

國際政商勞資事務和諧關愛會會長林夏瑤引述中介反映，有外傭借貸14日利息高達140%，財務公司見外傭未能還款，便轉向僱主。財務公司先威脅外傭，要求他們傳送僱主的「全家福」給財務公司，再利用僱主子女的照片恐嚇僱主，要求代外傭還款。她說有財務公司甚至以AI技術將僱主的頭像「移花接木」到不雅照片上，恐嚇若不代還款，便會將照片對外發布，持續滋擾僱主一家。

僱主陳先生（化名）表示，家中外傭近日獲朋友邀請使用網上平台借錢，先前沒有知會他，後來他不斷收到不同電話透過WhatsApp信息威嚇騷擾，才得悉外傭向3間財務公司借貸合共10萬元。其住所被淋紅油，又有追數人拍門。由於家裏有小孩，自己和太太亦需工作，他待今年9月完約才與外傭解約，並幫忙償還部分款項。

林夏瑤指出，協會接獲逾20多宗僱主及職業介紹所提供的求助轉介個案，有持續上升趨勢，本月起更惡化至每日都有僱主求助，當中有10多宗來自同一間網貸公司。

民建聯東區區議員植潔鈴促請政府在政策上堵塞漏洞，包括就境外放債人設立刑責，建立外傭相關投訴機制。她建議參考新加坡，設立外傭借貸上限，按外傭薪金比例擬定，確保「還得到先好借」。梁熙呼籲僱主教育外傭有關新型借貸陷阱，提醒勿貪小便宜或禮物而填寫「網貸諮詢表格」。