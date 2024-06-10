【Emily】田北辰設宴慶金婚 認有犯錯時 冷戰會主動道歉 互諒互讓行足50年

【明報專訊】實政圓桌立法會議員田北辰與妻子田梁錦儀前晚於四季酒店設宴，正日慶祝50周年金婚。田二少形容同太太結婚半世紀係一個「里程碑」，佢同Emily講，感激太太相伴，「我就肯定唔係聖人，都有犯錯，都係靠神睇住，我哋人盡做」。佢又話同太太有時會冷戰，試過互不瞅睬幾日，不過即使覺得自己無做錯，最後都係忍受唔住孤獨，主動同老婆道歉，認為「男人就要做呢樣嘢」，夫妻之間互諒互讓先能夠行足50年。
難忘金融風暴幾清袋 太太開解
田二少分享，雖然有「緊張大師」之稱嘅太太平日好在意丈夫著唔著夠衫等「小事」，但遇到大事反而會處之泰然，並安慰田二少「睇開啲」。佢話當中最難忘嘅事之一，係1997年至1999年金融風暴時，佢差唔多一鋪清袋，太太反而開解佢，話大不了賣咗間新屋，變番租屋住。佢自覺已經同太太融為一體，兩個性格唔同嘅人由行埋一齊，到𠵱家「兩個人變咗一個人」。田氏伉儷有4個仔女，現時兒孫滿堂，仲透露即將迎來第八個孫，佢認為呢一切都係神嘅恩典。
田二少同Emily講，當年自己喺美國讀大學，太太喺加拿大讀書，於是不時揸10個鐘頭車去搵對方，講笑話當年追女仔好有魄力，𠵱家兩夫婦都年過七十，自己都未必有好體力。