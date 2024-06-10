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灣區熱搜：港籍針線非遺傳承人 隨隊交流大旺場

【明報專訊】是次國際龍舟友誼賽暨2024年法蘭克福中國節受重視，中國駐德國大使吳懇及中國駐法蘭克福總領事黃昳揚亦有到場。除了龍舟賽，現場還舉辦豐富的中國文化展演活動，包括漢服巡游、國風民樂、古裝舞蹈、少林武術、京劇聯唱、功夫太極扇等。

隨團還有由南沙區派出的文化交流代表，分別是本地書法家曾炳珠及非物質文化遺產「針線手工服飾製作技藝」傳承人李柏亨，李柏亨也是交流團唯一的港人，亦是南沙區唯一的港籍非遺傳承人。對於能參與今次交流，李柏亨感到榮幸，「原本只是非遺產品展示，但當地市民很喜歡產品的手工和款式，一定要購買」，結果只一個上午，他帶過去的香包和娃娃都賣光。

贈出徒弟原創服飾「華常服」

除了香包和娃娃，李柏亨亦帶了徒弟潘嘉銦設計的原創針線服飾「華常服」，作為文化交流的信物贈送出去。潘嘉銦說，華常服名稱取「中華」及「日常便服」之意，利用針線手藝在衣領、肩膊等位置勾勒仿漢服風格。「靈感來源是宋朝衣袍，包含了圓袍領、背心袖籠等當時特色，再改良及以現代裁剪方式製作。」

李柏亨補充，雖然內地近數年興起國風潮、漢服潮，但仿古服飾難在平日生活穿著，也難跟其他日常服飾搭配，「舉個例子，很多國家的航空公司空中服務員都會穿上自己的民族服飾，但要空姐穿上寬袍大袖的漢服就會影響到工作，因此，我們是否能設計出一款既採用中華傳統手藝，能代表中國文化，低門檻又可普及，能適應現代人生活方式的服裝？這就是我們設計華常服的動機」。

李柏亨說，現時還在不斷改進華常服的款式設計，也不斷改良生產技巧，務求售價大眾化，目前跟政府和企業接洽合作，「作為工作優閒制服讓員工穿上」，之後再進一步考慮量產零售。

相關字詞﹕漢服 非物質文化遺產 南沙 大灣區

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