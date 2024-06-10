灣區熱搜：南沙龍舟隊划入德國美茵河

明報記者 陳子凌

為慶祝廣州與法蘭克福建立友好城市關係36周年，法蘭克福在當地時間5月25日舉行第一屆法蘭克福國際龍舟友誼賽暨2024年法蘭克福中國節，21名廣州（南沙）龍舟隊員遠赴千里，與德國、意大利、法國等國家地區的23支隊伍同場競技，隨團還有南沙的非物質文化遺產傳承人（見另文），藉此活動與各國健兒和當地民眾透過體育及文化交流。

與德意法23隊競技 最大挑戰在適應

2018年已是廣州（南沙）龍舟隊領隊的趙蓉蓉，回國後接受本報專訪稱，為了這次友誼賽，隊員選拔上除了有來自南沙本地的業餘龍舟愛好者，也吸納了番禺區等周邊優秀龍舟愛好者共同參與。由於有新隊員加入，出發前他們都加緊訓練磨合，爭取以最好狀態參賽。

趙蓉蓉去年曾帶領廣州（南沙）龍舟隊到澳洲達爾文參與達爾文國際龍舟節。對於在海外划龍舟，她說最大挑戰是對當地氣候、水文等的適應，而且除了「私家槳」，參賽所用龍舟都是當地提供，「艇的規格不一樣，我們的龍舟有腳踏，便於發力，海外的龍舟則未必有此設計」。此外，「長途跋涉的飛行及時差，對隊員的體力是很大挑戰，言語不通也需要克服」。

趙蓉蓉說，雖面對不少挑戰，隊員還是迎難而上。最終廣州（南沙）龍舟隊憑藉3輪預賽積分排名第三闖進決賽，取得專業組季軍，「雖然可惜，但更重要是，我們作為國家的友好代表，不僅是技術上的展示，也有宣揚中國傳統文化的責任，友誼第一，這是今次行程最重要目的」。趙蓉蓉笑道，正所謂「客隨主便」，既是大國風範，也是對海外民風和國際禮儀的尊重。除了友誼賽奪季，主辦方賽後還給廣州（南沙）龍舟隊頒發「第一屆法蘭克福國際龍舟賽特別貢獻獎」，表彰他們「以舟為橋，連接中德友誼」。外交部副部長華春瑩也在5月31日轉貼中國駐德國大使館講述今次活動的帖子。

取專業組三甲 穗擬辦類似國際賽

「除了實現兩個友好城市的文化體育交流，讓南沙的人文精神亮相於國際，我們和來自其他國家的隊伍都打成一片，回來後也收到很多國家的參賽和交流邀請。」趙說廣州相關部門也有意在南沙策劃一場類似的國際友誼賽，「如果成事，我們也會做好主人家角色，盡力接待國際友好，讓他們賓至如歸」。