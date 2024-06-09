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曾國衞：政府推動灣區建設成果豐碩 政策受歡迎

【明報專訊】政制及內地事務局長曾國衞昨日在新城電台《財富管理博覽2024》座談會開幕禮致辭時表示，「融入國家發展大局督導組」經過一年多努力，推動大灣區建設的工作效果顯著，成果豐碩，一系列政策包括港車北上、大灣區高端人才流動、大灣區律師執業考試等陸續出台，深受社會各界歡迎。他說這些新政策及措施對香港企業和人才用好灣區機遇，以及推動大灣區各城市間的高水平融合發展，均發揮了關鍵作用。

曾國衞表示，在中央支持和特首李家超領導下，特區政府正以多管齊下方式，積極推動粵港澳大灣區建設，更好融入國家發展大局，為香港帶來源源不絕的發展機遇和動能。

曾國衞說，首先是進一步鞏固提升香港的獨特地位和優勢，以提升國際競爭力；其次是透過人流、物流、資金流和信息流的「四流」，促進「五通」，即灣區內的硬件設施要通、人員流動要通、規則銜接要通、資金流向要通、人文生活也要通，為人才和企業提供良好營商和發展環境。

他強調特區政府會繼續與內地當局保持緊密聯繫，以重大合作平台為載體，推動粵港澳合作向縱深發展，以及加快國際科創中心建設為引領，帶動科創和產業協同發展。

曾國衞指出，面對當前百年未有的大變局，要積極識變、應變、求變。香港須與時俱進謀求突破，而要突破，便要大膽創新，特別是要把握好國家發展新質生產力的重要機遇，積極融入國家發展大局，加快推進大灣區建設。

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