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港聞

港聞二

談港大風波 蔡：冀求同存異 歸教育初心

【明報專訊】對於香港大學校委會命任多名暫任副校長的風波，教育局長蔡若蓮昨表示當局正與港大不同人士聯絡，希望加强各界協調和溝通，了解可如何協助，相信很快會有決定。她說大學機構內有不同意見屬正常，冀能透過溝通盡快了解分歧，並在求同存異的基礎上，以學生福祉和大學發展為最高目標，圓滿解決問題。

蔡若蓮昨在港台節目《星期六問責》談及港大校政風波，她說教育局正向各方溝通，了解局方可如何協助，相信很快有決定。她說港大成就得來不易，應面向全球競爭，大學內有不同意見正常，明白各方出發點都是為港大好，冀能透過溝通盡快了解分歧，解決問題。她又說，院校校董會內有不同專業人士，亦有相關法律條例輔助，強調各方應加強溝通協調、開心見誠處理問題，回歸教育初心，就能克服困難。

港大校委會早前通過任命多名暫任副校長，港大校長張翔其後致函教職員、師生及校友，稱校委會在他及校委成員毫不知情下提出決議任命幾名暫任副校長。特首李家超上周稱已責成教育局了解情况。

八大擴非本地生學額

蔡：料分屆增至四成

對於下學年起八大非本地生學士學額上限由兩成增至四成，蔡若蓮表示，大學考慮到目前實際教學人員、空間及宿舍等情况，相信不會一次過用盡名額，而是按部就班，例如分4屆增收非本地學生，以穩定師生人數。她說正建造萬多個大學宿舍，並探討讓大學與私人機構合作等，以增宿舍供應。蔡若蓮說，若計及自資院校，本港目前約有6萬名非本地大專生，當中內地學生佔比最多，總數不超過一半，亦有來自日韓的亞洲學生。

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