政府否認拖欠410萬 斥正生諉過 戒毒5學生交社署安排 另7人按意願轉校

正生：政府單方譴責 百口莫辯

正生會董事會主席劉民和與副主席蕭如發昨發聲明表示，涉案其中兩名董事林希聖和陳兆焯（同身在海外被通緝）已於4月新舊董事會交接後辭任職務；停運正生書院屬「痛苦、無奈決定」，董事會行動出於善意，並無惡念，冀澄清近期外界的質疑和誤會，重申停運基於資金被凍結和遭拖欠等。聲明稱會方一直積極配合調查，以讓戶口解凍並恢復正常運作，惟政府在案件調查未完結前，「屢次單方面譴責會方，令我們百口莫辯」，要求各界公正持平善待他們的初衷、努力和對社會的奉獻。聲明中未提及為何4月至今未處理戶口更名、林和陳是否拒簽轉帳撥款回書院等爭議。

政府：正生一直刻意不處理

政府發言人表示，只要林希聖和陳兆焯合作辦好手續更改銀行帳戶簽名，就有助解決問題，警方願意全力配合，稱正生會4月至今一直刻意不處理，反將責任推卸給政府，「其企圖操弄輿論的行為令人不齒」。

就學生轉校安排，教育局昨收到正生書院的停運通知，而現時12名學生在正生會的藥物倚賴者治療康復中心居住，其中5人是按法庭命令入住正生會轄下戒毒中心，社署會安排他們轉到其他院舍或作其他監護安排，其他沒有法庭命令的學生，政府會按他們或家屬或監護人意願，安排轉到其他中學或院舍，部分學生已獲安排合適的學校入讀。

正生校監崔康常昨向傳媒表示，政府應協助重新建立校園，讓校內青少年繼續學業。他透露有團體與他接觸，研究接辦正生書院及表示希望提供協助。

蔡若蓮：有信心助下月轉校

教育局長蔡若蓮昨分別在港台和商台節目表示，局方會聯絡正生書院學生及其家長或監護人，了解學生對未來發展的意向，並會聯同政府不同部門跟進教職員薪酬，有信心下月可安排學生轉到其他學校。至於禁毒基金早前向書院撥出180萬元應急，蔡稱資金用作維持學校運作，例如購買糧食及支付教師薪金等。被問到會否繼續撥款，她說政府資源是公帑，不應再縱容不負責任行為。

香港學校訓輔人員協會代表、中學校長李建文昨表示，正生書院學生轉校不容易，選擇亦不多，因他們普遍需透過住宿短暫分隔原有社交，學校師生比例亦具一定要求，「差不多要全天候（從旁指導）」，認為一個月內轉校有困難。李續稱，正生學生面對突然轉校「好似無得揀」，認為大眾應多關心他們及重視其意願，讓他們感覺被支持。他認為書院教職員願「拋個身出來」協助有需要青年已屬難得，若公帑最終用於「有心、有能力」的教師身上，令學生得益，並非浪費。