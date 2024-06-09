理大外圍暴動 8人求情 一人胞妹同因反修例入獄

認罪被告為區啟泰（案發時25歲，下同）、何家堯（25歲）、陳俊宇（22歲）、陳建希（18歲）和陳國庭（18歲）。陳力圖（21歲）、鄭子峰（23歲）和何頌賢（20歲）則被裁定罪成。全部人涉在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶干犯暴動罪。

原救護員往現場義務急救傷者

辯方求情稱，被告陳國庭被捕後發現父親患癌，望法庭考慮其父身體狀况；原本任職救護員的區啟泰案發前一晚得知有人受傷，翌日以義務急救員身分現身協助傷者，雖然鼓勵暴動，但非壯大聲勢者，相信他被捕前曾協助不少人。

辯方續稱，陳俊宇大學畢業後加入社福界協助弱勢社群，雖然明白現時成為註冊社工有一定困難。陳決定認罪後主動提出更改宵禁條件短暫任的士司機，並成功考取牌照，希望體會父親過往開的士的辛勞，可見陳孝順，「案件以外，係一個唔錯嘅年輕人」。

此外，辯方提到本案原定2022年3月開審，惟因應疫情法院停擺，重新排期在去年11月開審，而案件距今4年半，對被告人生規劃有一定影響。辯方稱陳建希夢想成為一名飛機師，被捕後原本有一次飛機工程實習機會，最終錯失，但他被捕沒有放棄學業，完成學位。而「不幸地」陳建希胞妹亦因同類案件被判入獄，被告父母有一定「心靈創傷」。

油麻地暴動案分拆成17宗案件審訊，共200人被定罪，連同本案尚有3宗案件未判刑，涉及30人。

【案件編號：DCCC 442/2021】

（反修例風暴）