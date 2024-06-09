反修例95%結案 餘115宗今明兩年審 逾萬人被捕 送法庭2961人八成承擔法律後果

律政司表示，就警方提交的反修例公眾秩序案及後續跟進，已全數提供法律意見或作出指示。警方回覆稱，截至今年3月31日，警方共就反修例事件拘捕10279人，即自2023年起無再作出拘捕；2961人已經完成或正在經司法程序處理，較2022年底增33人，共2328人須承擔法律後果，佔進入司法程序者78.6%。「須承擔法律後果」包括被定罪、簽保守行為等，其餘結案方式包括無罪釋放、撤銷控罪。警方過往回覆查詢時會提供各結案方式的人數，但今年最新數字無再交代詳情及檢控人數。至於未被起訴者，警方指「正依法處理其餘案件」。

狄志遠：相當數量被捕人毋須再報到

立法會議員狄志遠稱，近期得悉有「相當數量」被捕人毋須再向警方報到，認為警方既有進展就不怕向公眾交代，亦應繼續公布結案數字，保持透明度。他說，反修例事件應「有個終結」，街頭暴力案件難有新證據，「（事隔）5年，唔信警方調查效率咁低」。

支援反修例被捕青年的「蛻變計劃」創辦人宋恩榮相信，相當多案件已非積極調查階段，但反修例案涉政治因素，政府立場難大變，加上刑事案無起訴期限，曾有事主獲歸還證物後被起訴。立法會保安事務委員會委員黃俊碩則表示，香港為法治社會，警方應繼續調查其餘被捕者。

法援1384宗 涉款4.14億

司法機構數字顯示，去年5月至今年4月再收到68宗反修例相關案件，其中48宗屬高等法院案件，包括保釋申請及上訴申請。反修例案至今累計有2217案，目前尚有115宗待處理。

另外，律政司表示，在2019至2023年，就反修例引發的示威及暴力罪行的案件，向上級法院提出26宗覆核刑罰申請，以案件呈述方式提出的上訴為19宗。自2019年至今年5月，法援署共接1858宗反修例相關刑事法援申請，批出1384宗，共涉款4.14億。

明報記者

（反修例風暴）